Este gesto de Unai Simón tras su saludo a Trump no para de compartirse en Canadá por el anuncio del presidente de EE.UU.

El guardameta de la selección española Unai Simón está siendo uno de los protagonistas inesperados en las últimas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara este lunes una orden ejecutiva para imponer un arancel del 50 % a la mayoría de los productos importados desde Canadá.

En ambos países pero especialmente en Canadá se está recuperando el saludo que hizo el guardameta del Athletic Club tanto con el propio Trump como con su homologo canadiense, Mark Carney, durante la entrega del Guante de Oro como mejor portero de la competición.

Simón subió a recibir el premio y primero saludó al máximo dirigente de la FIFA, Gianni Infantino, de una manera cordial. A continuación únicamente estrechó la mano con Trump y con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, de forma rápida y prácticamente sin cruzar la mirada. Entonces, llegó el turno de Carney, que fue el encargado de entregarle ese galardón. Con él, además del característico apretón de manos, también se fundió en un abrazo, igual que con Felipe VI.

Todo ello bajo la atenta mirada de Trump, cuya reacción al abrazo entre Simón y Carney no ha pasado desapercibida. "El momento en que Canadá recibió una bofetada con aranceles adicionales", ha escrito en X el tuitero canadiense @ne2swJo, cuyo mensaje lleva más de 175.000 reproducciones.

Otro usuario, @Isuckatpicking, también lo ha difundido ese momento: "Mira la cara de Trump cuando Simon lo supera y luego le da un abrazo a Carney. Por esto está poniendo aranceles a Canadá. Su frágil y pequeño ego". Ese mensaje ha acumulado más de 1,4 millones de reproducciones.

Por supuesto, no tiene nada que ver y es pura coincidencia, pero Simón se ha convertido en uno de los protagonistas inesperados de la consecución de la copa del mundo en dos de los países anfitriones.

¿Qué ha hecho Trump?

Trump firmó este lunes una orden ejecutiva para imponer un arancel del 50% a la mayoría de los productos importados desde Canadá, medida que entrará en vigor dentro de treinta días y excluye, entre otros, la energía, la potasa, los minerales críticos y el pescado.

Este impuesto adicional se une al régimen arancelario vigente desde febrero, cuando el dirigente impuso un gravamen general del 10 % después de que la Justicia suspendiera los aranceles implementados en virtud de leyes de emergencia. La nueva medida mantiene exentos productos como la energía, la potasa, los minerales críticos y el pescado, pero alcanza a algunos protegidos hasta ahora por el tratado con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En su cuenta de Truth Social, Trump había amenazado a Canadá, el viernes pasado, con nuevos aranceles por el humo de los incendios forestales que afectó el norte y el este de Estados Unidos durante el fin de semana. El mandatario republicano acusó al Gobierno canadiense de no gestionar adecuadamente sus bosques y sostuvo que el humo de esos incendios ha deteriorado la calidad del aire en territorio estadounidense, con un costo "incalculable".