Feijóo da por finiquitada la legislatura (otra vez): "Activamos la cuenta atrás"

It’s the final countdown, tiroriiiiro, o, como ha dicho esta mañana Alberto Núñez Feijóo, "la cuenta atrás para el cambio". Durante una comparecencia para a valorar el final del curso político, el jefe de la oposición en el Congreso ha reiterado algo que dice desde el mismo día siguiente a la investidura de Pedro Sánchez: "El Gobierno solo tiene una salida razonable y democrática, convocar elecciones". "El cambio no es una aspiración política, es un clamor social. Por eso ponemos fin al curso político a una legislatura para olvidar. Lo mejor es que activamos la cuenta atrás para el cambio", ha asegurado el líder del PP, quien, según también ha dicho, no quiere "heredar el Gobierno de España, sino engrandecer el país, reconstruir la nación". Feijóo ha intervenido justo después de saberse que su partido había aprobado en la Generalitat Valenciana los primeros presupuestos autonómicos que incorporan el principio de "prioridad nacional" exigido por Vox.

Feijóo ha iniciado su intervención haciéndose dos preguntas: "¿España está mejor que hace tres años? ¿Puede España volver a estar bien gobernada?" A la primera, como resulta obvio, ha contestado que "no". A la segunda, que "sí". "Hace tres años que Sánchez eligió gobernar a cualquier precio y España lleva tres años pagándolo. Pero hoy no quiero limitarme a eso. Lo peor del Gobierno está aún por llegar y a España le espera lo mejor, el cambio que pondrá fin a una legislatura que nunca debió empezar", ha insistido para señalar que el presidente del Gobierno "no merece otra cosa que pasar sus últimas vacaciones en La Mareta [la residencia oficial en la que Sánchez pasa parte del verano] y sus últimas navidades en La Moncloa". "Ha sido una desgracia para el país", ha apuntado.

Lo de la "desgracia para el país" no ha sido lo peor que Feijóo ha reservado para Sánchez, a quien ha llegado a definir como el "señor X" de la corrupción, el "nexo político corruptor". Y ha lanzado un aviso: "El tiempo no jugará a su favor, sino a favor de España, que merece y tendrá la verdad. Haremos una limpieza a fondo, repararemos todo lo que se pueda y levantaremos garantías para que España no vuelva a sufrir nunca un Gobierno como este". Lo esencial, para Feijóo, no consiste solo en "echar" a Sánchez, "sino impedir" que pueda repetirse un Ejecutivo como el actual.

Por si no había quedado claro, Feijóo ha considerado que la legislatura "está acabada", y ha dado para ello tres razones: el Gobierno de coalición está "políticamente acabado, parlamentariamente bloqueado y éticamente inhabilitado". Si está "políticamente acabado", ha explicado, es porque "ha perdido respeto social". "Su distancia con la calle es sideral, la gente no lo reconoce", ha comentado antes de usar como demostración la "victoria en las urnas del PP y las derrotas contundentes del PSOE" en Aragón, Extremadura o Castilla y León. "La gente no quiere a este Gobierno, y no es una tendencia, es una sentencia. España ha cambiado de opinión y solo falta que Pedro Sánchez cambie de domicilio", ha reiterado.

Respecto al bloqueo parlamentario, Feijóo ha opinado que Sánchez comenzó "retenido por las minorías", pero "ahora ni esto". "Está retenido por los intereses de una sola persona, el propio señor Sánchez", ha afirmado. A este respecto, no solo ha recordado que no haya Presupuestos sino también que el jefe del Ejecutivo lleve "un mes ignorando que ha sido cesado políticamente por el Congreso de los Diputados". "Ha pasado de gobernar en minoría a gobernar contra la mayoría", ha dicho.

Con relación a la ética, Feijóo ha comenzado con la denuncia de un "poder que nació de una mentira como fue la ley de Amnistía" y ha terminado con la investigación al José Luis Rodríguez Zapatero. "Todo es cloaca", ha resumido: "La corrupción ha llegado a todas partes, es sistémica. Hay corrupción institucional (fiscal general del Estado), política (el caso de José Luis Ábalos) y en el entorno familiar (la condena al hermano de Sánchez)". Feijóo ha reservado un apartado especial para el ya citado Zapatero, ironizando con que era "el faro moral". "Por lo que ha trascendido, Zapatero está en el ajo de todos los demás. La realidad es que prometió explicar el origen de las joyas no lo ha hecho, la realidad es que se pasó años dando lecciones de altruismo y paz y todo eran negocios, hasta con dictaduras, la realidad es que juró no influir en el rescate de Plus Ultra y su colaborador necesario [Julio Martínez] lo ha descubierto". Sin embargo, según Feijóo estos casos no habrían existido si no fuera por, de nuevo, Pedro Sánchez. "Lo más lamentable es que, sin su Gobierno, Zapatero no habría podido delinquir", ha concluido.

Tras una enumeración de todo lo que, desde su punto de vista falla en materia de sanidad, infraestructuras o vivienda, el líder del PP ha asegurado que su formación política está "preparada para mejorar los resultados respecto al ciclo anterior" y "acometer la reconstrucción nacional desde el primer día de Gobierno". "Queremos llegar y que los españoles sepan lo que pueden esperar de nosotros. Lo malo es que han pasado tres años terribles; lo bueno es que ya se van. El cambio está más cerca", ha zanjado.