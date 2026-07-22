Nicolás Maduro y su esposa serán juzgados en EEUU a partir del 1 junio de 2027

Nicolás Maduro ya tiene fecha para su juicio. El expresidente de Venezuela y su esposa, Cilia Flores, serán juzgados a partir del 1 de junio de 2027 en EEUU por los cargos de narcoterrorismo, narcotráfico y delitos relacionados con armas

Así lo ha anunciado este miércoles el juez Alvin Hellerstein, responsable del caso, durante la vista de Maduro y Flores, atendiendo a la petición conjunta de la Fiscalía y el equipo legal del exlíder venezolano para dar tiempo suficiente para recabar y entregar las pruebas oportunas.

Este plazo se desarrollará —de acuerdo con un documento del Departamento de Justicia de EEUU citado por la cadena CNN— entre septiembre y marzo del próximo año, aunque las fechas podrían variar en función de la evolución de la investigación.

Tras ser sacado de Venezuela por parte de las fuerzas estadounidenses en una operación militar el 3 de enero, el autócrata pasó por la corte de forma inicial en 5 de enero, para una mera lectura de cargos. El 26 de marzo tuvo su segunda aparición ante el juez Hellerstein. El encuentro de este 22 de julio ha supuesto su tercera vez ante el juez del distrito sur de Nueva York y se ha tratado de un procedimiento breve, de apenas 18 minutos, como adelanta EFE.

Maduro, "delgado pero con buen aspecto" en su breve aparición, ha aparecido vestido con un mono de color caqui, de manga corta. En esta ocasión se ha dejado ver andando con normalidad, sin muestras de una cojera que sí dio que hablar en sus previas apariciones judiciales.

Ahora se abre el plazo para que la defensa del exlíder venezolano y esposa planteen el sobreseimiento del caso. Por ello, las partes volverán a verse en el tribunal de Manhattan el 17 de noviembre. En esa cita el juez escuchará los argumentos del equipo de Maduro y su esposa sobre las mociones a presentar, quienes ya han venido reclamando la nulidad del proceso y la inocencia de ambos detenidos, bajo argumentos como la supuesta 'inmunidad presidencial' por haberse desarrollado los hechos bajo el mandato del autócrata.

Igualmente, tanto Maduro como Flores han insistido en ser presos políticos, por lo que no han querido pedir la libertad bajo fianza a la espera de un juicio que, seis meses después de iniciarse el procedimiento, ya tiene fecha.