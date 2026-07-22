La nueva tableta de chocolate blanco de Mercadona pensada para el calor vende 35.000 unidades en solo una semana en Portugal

La cadena asegura que se han vendido unas 35.000 tabletas en poco más de una semana y estará disponible solo hasta agotar existencias.

Mercadona vuelve a dar en el clavo con uno de sus lanzamientos más esperados. La cadena de supermercados ha puesto a la venta una nueva tableta de la gama Fussion, elaborada con chocolate blanco, relleno cremoso de mango y maracuyá y pequeñas pepitas crujientes de chocolate, y el éxito ha sido inmediato.

En apenas una semana desde su llegada a las tiendas de Portugal, la compañía asegura haber vendido unas 35.000 unidades.

El producto, que llegó a finales de junio, forma parte de una edición limitada pensada para los meses de verano y estará disponible únicamente hasta agotar existencias. Su combinación de sabores tropicales y su precio contenido lo están convirtiendo en uno de los dulces más comentados por los clientes de la cadena.

Un chocolate pensado para el verano



La nueva propuesta de Mercadona busca alejarse de los sabores más tradicionales y apostar por una mezcla asociada a la temporada estival. La tableta combina una cobertura de chocolate blanco con un relleno de mango y maracuyá, al que se añaden pequeñas piezas de chocolate que aportan un toque crujiente en cada bocado.

La compañía explica que este lanzamiento sigue la filosofía de la colección Fussion, una gama caracterizada por experimentar con sabores diferentes y renovar con frecuencia su oferta. "La colección Fussion ya ha conquistado a muchos seguidores. En esta ocasión, la marca ha apostado por una combinación tropical diseñada para los meses más cálidos y alineada con las tendencias de consumo de la temporada", señala Mercadona.

La cadena añade que estos productos se desarrollan teniendo en cuenta las preferencias de sus clientes, a quienes denomina internamente "Los Jefes".

35.000 tabletas vendidas en poco más de una semana



Como suele ocurrir con muchas de las novedades de Mercadona, el lanzamiento ha tenido una gran acogida. Según los datos facilitados por la empresa, unas 35.000 tabletas se vendieron en Portugal durante los primeros días tras su llegada a los supermercados.

El éxito también se ha trasladado a las redes sociales, donde numerosos consumidores han compartido fotografías y opiniones tras probar el nuevo sabor, que muchos describen como una alternativa más fresca para el verano frente a otros chocolates más intensos.

La condición de edición limitada ha contribuido además a aumentar el interés, ya que el producto desaparecerá de los lineales una vez se agoten las existencias.

Cuánto cuesta la nueva tableta de Mercadona



La tableta tiene un peso de 145 gramos y un precio de 1,85 euros en los supermercados de Mercadona en Portugal.

En los últimos años, la cadena ha convertido la gama Fussion en uno de sus principales escaparates para lanzar sabores temporales. Antes de esta versión de mango y maracuyá, ya habían pasado por los lineales otras variedades como pistacho, avellana o fresa, muchas de ellas convertidas también en fenómenos virales entre los clientes.

La estrategia de lanzar referencias limitadas permite a Mercadona probar nuevas combinaciones y medir la respuesta del público antes de decidir si algún producto pasa a formar parte del surtido habitual.

Por ahora, la apuesta tropical parece haber cumplido las expectativas. Las cifras de ventas registradas durante su primera semana apuntan a que esta nueva tableta se ha convertido en uno de los lanzamientos más exitosos del verano para la compañía en el mercado portugués.