Cuenta atrás para la mayor lluvia de estrellas del verano: fecha y hora de máxima visibilidad de las Perseidas 2026 en España

Uno de los eventos astronómicos más importantes del año está a punto de suceder. Las Perseidas o Lágrimas de San Lorenzo tienen lugar cuando la Tierra atraviesa una nube de partículas dejadas por el cometa 109P/Swift-Tuttle.

Aunque la mayoría de personas se refieren a las Perseidas como estrellas, lo cierto es que son pequeños fragmentos de polvo y roca que entran en la atmósfera terrestre a unos 59 km/s. La fricción con el aire los calienta hasta que brillan intensamente durante un breve instante, creando el rastro luminoso que se puede contemplar en el cielo.

El período de actividad de las Perseidas se produce entre el 17 de julio y el 24 de agosto. Es posible, por lo tanto, que cualquiera de estas noches veraniegas puedas observarlas. Sin embargo, hay una noche en la que será todavía más sencillo. Eso sí, dependiendo de dónde te encuentres y a qué hora pretendas disfrutarlas.

Cuándo son las Perseidas y cómo verlas

El pico de actividad de las Lágrimas de San Lorenzo es en la noche del 12 al 13 de agosto. La mejor franja horaria comienza a las 00.00 y acaba a las 05.00 horas. Aunque el momento más recomendable suele ser entre las 02:00 y las 04:30, cuando la constelación de Perseo está más alta sobre el horizonte y aumenta el número de meteoros visibles.

El mejor sitio para ver las Perseidas es un lugar oscuro y sin contaminación lumínica. Hay que alejarse al menos 20 kilómetros de las grandes ciudades y evitar telescopios y prismáticos, se observan mejor a simple vista. También es importante dejar que tus ojos se adapten a la oscuridad durante unos 20 minutos.

Si sigues todos estos consejos, existe la posibilidad de que llegues a ver 100 meteoros por hora en condiciones ideales. Como estimación más realista, entre 50 y 80 meteoros por hora desde zonas rurales con buen cielo

En el caso de que no puedas disfrutar de las Lágrimas de San Lorenzo en la madrugada del 13 de agosto, aprovecha los días siguientes para intentarlo. La actividad también será grande.

Además, en esta misma fecha también es el eclipse de sol. Será el 12 de agosto y la península es el mejor punto para verlo. Si te gustan los eventos astronómicos es buena idea que marques el 12y el 13 de agosto en el calendario.