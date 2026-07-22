PSOE y Sumar pactan prorrogar dos años todos los alquileres que acaben antes del 30 de junio de 2028

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy (c) da un discurso junto al ministro de Cultura, Ernest Urtasun (i) y la ministra de Sanidad, Mónica García (d).

Los socios del Gobierno de coalición -PSOE y Sumar- han llegado a un acuerdo para incluir en el decreto de vivienda que aprobará el próximo 28 de julio el Consejo de Ministros una nueva prórroga extraordinaria de dos años para los contratos de alquiler que venzan antes del 30 de junio de 2028.

Según fuentes de Sumar, esta "prórroga reforzada" amplía en casi un millón de personas las potenciales beneficiarias de la medida.