Borja Iglesias ataja rápidamente lo que están diciendo de él en las últimas horas: "Es mentira"

Este martes Alberto Ibáñez, portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso y diputado de Compromís, arremetió contra el delantero de la Selección Española y héroe de la final del Mundial gracias a su gol en la prórroga, Ferrán Torres, acusándolo de "especular" con el mercado de la vivienda.

El diputado aseguró que es necesario tomar "medidas valientes" y destacó que una de ellas, a su juicio, es la proposición de ley de su partido "para impedir que empresas y fondos buitre como Eleven Future Invest, empresa de Ferrán Torres, que según Forbes acapara ya 20 viviendas en Valencia, puedan comprar casas para especular".

"Me acabo de enterar de que Ferrán tiene una empresa en el sector inmobiliario para especular con la vivienda (más de 20 entre Valencia y Barcelona). No se salva ni uno coño, qué asco", ha publicado la cuenta de X @kansaita_. A ella, otra usuaria le ha contestado que Iglesias sí se salva.

Entonces ha sido cuando desde el sector más conservador de X le han respondido con una publicación que se ha hecho en la que se decía que Borja Iglesias tendría supuestamente también una empresa, Borja Patrimonial SL, con unos fines similares.

Así se describe la actividad de esta empresa en el portal Informa: "Otras actividades deportivas. Gestión de instalaciones deportivas. Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia. Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia. Promoción inmobiliaria. Otras actividades profesionales, científicas y técnicas".

Entonces otra cuenta de X ha respondido a una acusación de este estilo diciendo que "nunca defiendas a una persona rica, por muchas buenas ideas que parezca tener; y menos aún si es futbolista porque, cuando vives alejado del mundo real, en una burbuja, es fácil contradecir tus propios ideales".

"Aun así, conociendo a Borja Iglesias, estoy seguro de que saldrá a desmentir este disparate", ha apostillado, agregando al propio delantero gallego.

Dicho y hecho. Iglesias ha salido y ha desmentido esta información con una contestación al tuit: "Es mentira, pero ni siquiera voy a escribirle".