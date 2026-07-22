Lío con Rosalía en Argentina por compartir esta publicación tras la victoria de España: "Cómo suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas"

Rosalía, con la bufanda de España en la cabeza en el partido contra Austria

La aplastante victoria de España a Argentina —aplastante en términos futbolísticos, no numéricos— se ha cobrado una inesperada víctima: la cantante Rosalía, que dentro de unas semanas actúa allí.

La artista catalana se ha convertido en objeto de críticas en el país de Javier Milei por compartir un vídeo de la exactriz de cine para adultos (porno) Mia Khalifa mofándose de la derrota de los argentinos contra España.

Rosalía republicó en TikTok una publicación de Khalifa donde aparece la actriz libanés-estadounidense celebrando la derrota de la selección argentina, bailando al sol mientras canta una canción de Rosalía.

"Cómo suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas", añade por escrito en la publicación, adornado por banderas españolas. Para los no doctos en la materia, La Perla es uno de los temas más famosos de Lux y en el tema expone a un hombre que es un jeta y un poco sinvergüenza es decir, un "playboy, un campeón que gasta el dinero que tiene y también el que no".

Clarín, uno de los medios más leídos del país, le ha dedicado hasta cuatro noticias a este gesto de la cantante en redes sociales y hay hasta noticias donde explican a los argentinos cómo devolver las entradas para los conciertos de Rosalía en el Movistar Arena de Buenos Aires.

De hecho, Rosalía ha querido templar los ánimos y ha retirado de sus reposteos el de Mia Khalifa. La cuenta de fans más importante de la cantante catalana en Argentina ha emitido un comunicado para expresar su opinión al respecto y donde dejan claro que ellos son una cuenta de seguidoras y no forman parte de su equipo.

Borrón y ¿cuenta nueva?

"Como muchos de ustedes, estamos al tanto de lo ocurrido el repost de Rosalía en TikTok. Entendemos el enojo, la tristeza y la decepción que generó en gran parte de la comunidad Argentina, especialmente por el contexto y por el vínculo de cariño que siempre existió entre la artista y el público argentino", se puede leer en las redes de Motomamis Argentina.

"Creemos importante recordar cuál es nuestro lugar. Motomamis Argentina es una comunidad creada por fans para fans. No formamos parte del equipo de Rosalía, no intervenimos en sus decisiones ni tenemos conocimiento de las publicaciones o acciones que realiza", prosiguen.

Y zanjan: "Desde este espacio elegimos seguir promoviendo el respeto. Podemos tener opiniones diferentes sobre lo sucedido, pero creemos que ninguna justifica los ataques, las agresiones o el hostigamiento hacia otras personas".