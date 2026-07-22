Una mujer denuncia que Chenoa tiene a su perra desaparecida tras verla en un programa de televisión

Historia del todo rocambolesca la que tiene como protagonista indirecta a la cantante Chenoa. Una mujer canaria ha denunciado que la artista tiene a su perra Lola desaparecida en Tenerife hace dos años.

Para situarnos hay que remontarse al mes de abril de 2024, cuando una pomerania que en aquel momento tenía un año y medio de vida desapareció sin dejar rastro. Su dueña, Cristina López, denunció su desaparición, pero nunca recibió noticias.

Esta semana, mientras veía la televisión, la mujer se dio cuenta de que Chenoa tenía su perra en brazos ."Me quedé en shock, es Lola", asegura Cristina en un vídeo que ha compartido en sus redes sociales.

A partir de ese momento, decidió ampliar la noticia. Según esta mujer, existen coincidencias físicas, como la heterocromía en uno de sus ojos, una mancha blanca en el hocico y otra en la frente, así como la edad aproximada y el aspecto físico del perro.

La denuncia también recoge otras coincidencias. Tras hacer un seguimiento en redes sociales, y una revisión de las publicaciones de Chenoa, Cristina está convencida de que las fechas podrían coincidir con la desaparición de su perra Lola.

Pide una prueba de ADN

Pese a todo, la mujer no culpa a la cantante, pues tiene claro que Chenoa adoptó a la perra, a la que le ha puesto de nombre Cloe, sin saber la historia que supuestamente habría detrás.

Cristina cree que Chenoa adoptó a su perra en diciembre de 2024, la misma fecha en la que desapareció Lola, a través de una protectora de Alhaurín de la Torre, en Málaga, después de que la perra hubiese pasado por una casa de acogida.

Tras verla en el programa Dog House, de TVE, decidió ponerse en contacto con el hermano y el representante de Chenoa antes de hacer público el vídeo para explicarles lo ocurrido, pero le dijeron que Cloe no es su perra, basándose en la distancia entre Tenerife y Málaga y en algunas diferencias en las fotos.

No obstante, Cristina parece tenerlo claro y por ello pide hacer "una prueba de ADN, unos rayos, lo que sea". Con ello busca salir de dudas y aclarar si esa perra realmente es su pomerania Lola desaparecida en 2024.