Cuándo es La Velada del Año 6 de Ibai: horarios, combates, artistas y cómo ver el evento en directo

La sexta edición de La Velada del Año está a la vuelta de la esquina

La Velada del Año 6 se celebra este sábado 25 de julio en Sevilla. El estadio de La Cartuja acoge el evento organizado por Ibai Llanos. En él se darán cita streamers, influencers, periodistas y artistas de primer nivel.

Algunos de los nombres más conocidos son TheGrefg, IlloJuan, Plex, RoRo, Marta Díaz, Edu Aguirre o Samy Rivers. Pero no solo son importantes los combates. También habrá un show musical en el que van a cantar Bad Gyal, Yandel o Anuel.

Aunque las entradas se agotaron rápidamente, puedes seguir el evento a través de internet de manera cómoda y sin moverte de casa.

Horario de La Velada del Año 6 y cómo verla

La Velada del Año empieza a las 19.00 hora peninsular. Se espera que haya más de 80.000 espectadores en La Cartuja.

Si no tienes la suerte de ir al estadio te queda la opción de verlo online. La retransmisión es gratuita a través de los canales oficiales de Ibai: Youtube, Twitch y TikTok LIVE.

Antes de los combates hay un contenido previo que incluye pesajes, ruedas de prensa y cara a cara entre los participantes que van a combatir. Tienes varias horas de entretenimiento por delante.

Combates y favoritos

La parte principal de la velada son, por supuesto, los combates. Hay algunos muy esperados y seguro que el seguimiento será importante. Son los siguientes, en orden de aparición:

Edu Aguirre vs Gastón Edul

Fabiana Sevillano vs La Parce

Clersss vs Natalia MX

Lit Killah vs Kidd Keo

Alondrissa vs Angie Velasco

Gero Arias vs ViruZz

Samy Rivers vs RoRo

Marta Díaz vs Tatiana Kaer

YoSoyPlex vs Fernanfloo

IlloJuan vs TheGrefg (Main Event)

Este último es el combate estelar de la noche y probablemente el que más espectadores reúna. De momento, los pronósticos que aparecen en la web del evento dan como favorito a IlloJuan con un 60,5% de los votos.

También han generado expectación el de Edu Aguirre contra Gastón Edul (periodista deportivo español y periodista deportivo argentino) o el de Samy Rivers y RoRo, que recibirá una gran atención mediática.

Los combatientes llevan meses entrenando y compartiendo sus avances en redes sociales. Las ediciones anteriores han tenido un éxito enorme a nivel de visualizaciones, y en esta ocasión no será menos.

Los artistas que amenizarán La Velada del Año 6

Pero la velada no es solo boxeo, también hay conciertos durante todo el evento. Los artistas anunciados son: Anuel AA, Yandel, Juanes, Bad Gyal, Lucho RK y La Pantera.

La combinación de artistas internacionales con combates de boxeo amateur entre streamers y famosos se ha demostrado exitosa. No en vano, La Velada del Año 5 tuvo un pico de 9,3 millones de dispositivos simultáneos conectados.