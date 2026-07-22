La reacción de la Casa Blanca a la gorra de Ferrán: "Todo el mundo quiere subirse a la ola"

El Gobierno de Trump no da crédito con la popular gorra de Ferrán. La Casa Blanca ha reaccionado este martes a la prenda con la que el valenciano celebró la victoria mundial de la selección española en el Mundial FIFA de 2026 por las calles de Madrid. El mensaje era un claro guiño al movimiento MAGA del presidente: Make Spain Great Again (hacer grande España de nuevo).

"Todo el mundo quiere subirse a la ola", aseguró la Casa Blanca en un mensaje publicado en la red social X, en el que citó una publicación del canal de televisión Fox News con un video compartido por Torres en sus redes sociales.

La gorra que lució el futbolista valenciano es una adaptación del icónico lema político de Donald Trump, Make America Great Again ('Hacer grande a EEUU de nuevo' o 'MAGA' por sus siglas en inglés) que popularizó en sus campañas electorales y que suele aparecer en sus características gorras rojas.

De hecho, algunos movimientos conservadores de otros países también han adaptado el lema de Trump a sus propias realidades nacionales, al tratar de emular el éxito del mandatario estadounidense.

Reacciones en el seno del movimiento MAGA

Muchos de los miembros del movimiento, que poseen millones de seguidores en redes sociales, reaccionaron este martes a la gorra del campeón del mundo. "¡Vale, los jugadores de fútbol españoles están usando gorras de Haz que España sea Grande de Nuevo! Solo porque su país tiene un líder comunista no significa que a los jugadores les guste", dice una cuenta llamada Queen Maga con más de 160.000 seguidores.

Con más de cuatro millones de seguidores, Benny Johnson, de The Benny Show, también ha querido opinar sobre el suceso. "Ferran Torres, quien marcó el gol que decidió el partido en la Copa del Mundo, está luciendo una gorra de Make Spain Great Again en este momento en el desfile de la victoria en Madrid. Esto es increíble. Las cabezas de los medios van a explotar", anticipó.

Ferran Torres fue el héroe de la final, al marcar en el minuto 106 de la prórroga el gol de la victoria (1-0) sobre Argentina que dio a España su segundo título mundial en la máxima categoría del fútbol masculino.