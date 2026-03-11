"La única minoría a la que defienden PP y Vox son a los multimillonarios"

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La escalada bélica de EEUU e Israel en Irán se entiende mejor si se sabe que a Netanyahu le conviene tener a Oriente Medio bajo su control durante largo tiempo y se entiende si se sabe que el presidente de EEUU (que no la mayoría de la sociedad estadounidense) necesita revalorizar el dólar a través de la política exterior que en caso de los republicanos (ya sabéis que ser republicano en EEUU no es lo mismo que serlo en España) son los de derechas y ultraderecha, según la facción de EEUU. 

Marta Flich
Marta Flich
