Dos músicos americanos ven la actuación de Rosalía en los Brit Awards y no dan crédito: "¿Qué género quieres hacer? Y ella dice: Sí"

The Twerk Ethic Show es un programa de comedia dirigido por JT y Coolie, dos músicos americanos que se dedican a analizar todas las novedades, entrevistas y cotillleos musicales en tendencia, que acumula más de 60.000 reproducciones.

En uno de sus últimos programas, los músicos han querido analizar la actuación de la cantante Rosalía en los 'Brit Awards 2026', los premios presentados por la Industria Fonográfica Británica que se encarga cada año de reconocer a los mejores artistas británicos e internacionales, donde la española fue premiada superando a otras estrellas como Lady Gaga, Bad Bunny o Taylor Swift.

"Es perfecta", comentan los americanos mientras observan la actuación de la catalana a través de un video, destacando que una de las cosas más llamativas de su actuación es la mezcla de ritmos y de géneros. "Suena increíble", agregan. "Es como un club de orquesta. Como ir a la discoteca y luego a la orquesta".

"Es como Rosalía, ¿Qué género te gustaría hacer? Y ella dijo que sí. Mm-hmm. Todos. Voy a hacerlos todos", comentan con cierta incredulidad. "Algunos dicen que es como si empezara como Queen y luego hay cosas orquestales. Mmm. Y luego, algo así, ya sabes, música española suave. Y luego, algo así como un ambiente de club raro...", añaden.

La artista recibió el premio Brit a artista internacional del año en Manchéster por su trabajo en su último disco, 'Lux', el cual consiguió acaparar todas las portadas y récords tras su lanzamiento, como el récord de streaming, tras obtener más de 42 millones de reproducciones en las primeras 24 horas.

Hasta aquel momento la cantante solo había cantado la canción de la perla en directo. Sin embargo, aquella noche, la catalana volvió a sorprender al público al interpretar 'Berghain', la primera canción de su disco, la cual cantó con un toque tecno junto a Bjork.

"Es un honor traer mi música lejos de casa", señaló tras recibir el galardón por su trayectoria. La versión de la canción, a cargo del productor Conrad Taylor, ha sido publicada por la artista apenas una semana después de su actuación.