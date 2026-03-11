Dos músicos americanos ven la actuación de Rosalía en los Brit Awards y no dan crédito: "¿Qué género quieres hacer? Y ella dice: Sí"

Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La versión de la canción, a cargo del productor Conrad Taylor, ha sido publicada por la artista apenas una semana después de su actuación.

Rosalía recogiendo el premio Brit a Mejor artista internacional.
Rosalía recogiendo el premio Brit a Mejor artista internacional.Karwai Tang

The Twerk Ethic Show es un programa de comedia dirigido por JT y Coolie, dos músicos americanos que se dedican a analizar todas las novedades, entrevistas y cotillleos musicales en tendencia, que acumula más de 60.000 reproducciones. 

En uno de sus últimos programas, los músicos han querido analizar la actuación de la cantante Rosalía en los 'Brit Awards 2026', los premios presentados por la Industria Fonográfica Británica que se encarga cada año de reconocer a los mejores artistas británicos e internacionales, donde la española fue premiada superando a otras estrellas como Lady Gaga, Bad Bunny o Taylor Swift. 

"Es perfecta", comentan los americanos mientras observan la actuación de la catalana a través de un video, destacando que una de las cosas más llamativas de su actuación es la mezcla de ritmos y de géneros. "Suena increíble", agregan. "Es como un club de orquesta. Como ir a la discoteca y luego a la orquesta".

"Es como Rosalía, ¿Qué género te gustaría hacer? Y ella dijo que sí. Mm-hmm. Todos. Voy a hacerlos todos", comentan con cierta incredulidad. "Algunos dicen que es como si empezara como Queen y luego hay cosas orquestales. Mmm. Y luego, algo así, ya sabes, música española suave. Y luego, algo así como un ambiente de club raro...", añaden.

La artista recibió el premio Brit a artista internacional del año en Manchéster por su trabajo en su último disco, 'Lux', el cual consiguió acaparar todas las portadas y récords tras su lanzamiento, como el récord de streaming, tras obtener más de 42 millones de reproducciones en las primeras 24 horas. 

Hasta aquel momento la cantante solo había cantado la canción de la perla en directo. Sin embargo, aquella noche, la catalana volvió a sorprender al público al interpretar 'Berghain', la primera canción de su disco, la cual cantó con un toque tecno junto a Bjork.  

"Es un honor traer mi música lejos de casa", señaló tras recibir el galardón por su trayectoria. La versión de la canción, a cargo del productor Conrad Taylor, ha sido publicada por la artista apenas una semana después de su actuación.

MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

