Así es "Hodio", la herramienta digital de Sánchez para rastrear el odio en redes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la puesta en marcha de la herramienta 'Hodio' para "medir de forma sistemática la presencia, evolución y el alcance de los discursos de odio en las plataformas digitales".

"Nos va a permitir, por tanto, medir de forma sistemática la presencia, la evolución y también la amplificación y el impacto de estos discursos de odio en las plataformas digitales. El objetivo de esta huella, por tanto, va a ser calcular el nivel de presencia, la amplificación de estos discursos en las redes sociales en España", ha asegurado.

Así lo ha puesto de manifiesto durante la inauguración en la Cumbre contra el Odio, celebrada este miércoles en la Galería de las Colecciones Reales, en Madrid. Al foro han acudido expertos y afectados, que analizarán los efectos del odio y la polarización.

Este instrumento, llamado 'Huella de Odio y Polarización', "va a ser una herramienta transparente, rigurosa, basada en criterios académicos reconocidos", según ha apuntado.

Sánchez ya avanzó esta medida el pasado mes de febrero, durante el World Governments Summit, en Dubái, dentro de un paquete de normas regulatorias para hacer frente a los abusos de las grandes plataformas digitales y garantizar un entorno digital seguro.

Entre ellas, también se encontraba la prohibición del acceso a redes a menores de 16 años, obligando a las plataformas digitales a implementar sistemas efectivos de verificación de edad, o la tipificación como delito de la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenido ilegal.

Igualmente, durante el acto, Sánchez ha destacado que el odio es "un producto que se mercantiliza", algo que ha dicho que "los diseñadores del algoritmo lo saben" y que, por ello, lo potencian para "mantener enganchada a la gente en esos discursos y en esas conversaciones de odio". "Cuando el odio se normaliza en Internet acaba filtrándose en nuestra vida cotidiana, en el acoso en la calle, en la discriminación laboral, en las puertas que se cierran al buscar una vivienda", ha advertido.

De la misma manera, se ha referido concretamente a la red social X, de la que ha dicho que, tras la compra del empresario Elon Musk, el discurso de odio en la plataforma aumentó un 50%. "Hemos pasado de la libertad de expresión a la expresión de dar libertad a la agresión verbal y, posteriormente, pues evidentemente física a un espacio donde el insulto se presenta como una opinión y el acoso como un debate", ha señalado.