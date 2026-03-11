Aparece esta pancarta sobre Pedro Sánchez tras su choque con Trump en un edificio de Valencia

Pedro Sánchez está de moda, sobre todo fuera de España, en las últimas semanas. Principalmente por su postura anti Donald Trump y por ser uno de los pocos líderes europeos que han criticado abiertamente la guerra que Israel y Estados Unidos han iniciado contra Irán.

"Bien Sánchez #NoALaGuerra. Bravo por quienes han colgado esta pancarta en un edificio de València. Somos más quienes defendemos la paz", ha escrito una persona en sus redes sociales.

Junto a este texto se puede ver la foto de una fachada de un edificio con un cartel donde se puede leer en mayúscula: "Bien Sánchez. No a la guerra". Un mensaje que acumula más de 1.000 'me gusta' y un alcance de miles de personas en pocas horas.

Sánchez, Turquía, Dinamarca, Japón...

La postura antibelicista de Pedro Sánchez y su "no a la guerra" ha convertido al presidente español en un referente para muchos ciudadanos de Turquía, de Japón, de Estados Unidos y de muchos países europeos.

Una imagen exterior que contrasta con la interior donde, según parece, no es tan querido como fuera. Su negativa a que Estados Unidos use las bases de Morón y Rota para atacar Irán ha propiciado que le dediquen un grafiti hasta en Dinamarca.

El tuitero @ToniVanhol, que tiene más de 1.500 seguidores, ha difundido las fotos del apoyo que han dado al dirigente español desde Copenhague. Además, lo ha comparado con las pegatinas que se han ido colocando por la ciudad.

En la imagen del grafiti se puede leer en grande el nombre de "Pedro Sánchez", mientras que en la segunda se puede leer en inglés con letras blancas sobre fondo rojo el siguiente mensaje: "Estadounidenses, volved a casa, vuestro hogar es un desorden".

Tras el anuncio de intento de bloqueos por parte de Trump, ciudadanos de Japón iniciaron una campaña para comprar productos españoles y tratar de paliar los efectos adversos de unos hipotéticos aranceles.