Vídeo en directo: el Barça celebra la Liga con una rúa por Barcelona

El FC Barcelona se proclamó ayer campeón de LaLiga tras ganar 2-0 en el Spotify Camp Nou al Real Madrid y quedar primero matemáticamente en la clasificación del campeonato a falta de tres jornadas.

Los jugadores y el cuerpo técnico del equipo celebran este lunes el título junto a miles de aficionados que esperan el paso del autobús por las calles de Barcelona.

El recorrido de la rúa de celebración del Barça como campeón de Liga comenzará a las 17:00 y culminará en el Spotify Camp Nou donde se espera una gran fiesta final.

El equipo azulgrana ha detallado el recorrido de la rúa en su página web:

"Saldrá a las 17.00 h desde el Spotify Camp Nou. El recorrido avanzará por la Travessera de les Corts hasta la calle Numancia, continuará por la calle Berlín y la calle París hasta llegar a Balmes.

Desde allí, la comitiva bajará hasta la Gran Vía de les Corts Catalanes, que recorrerá en dirección al centro de la ciudad hasta llegar al Passeig de Gràcia. La rúa continuará subiendo por el Passeig de Gràcia hasta la altura de La Pedrera (Casa Milà), punto donde se prevé uno de los momentos de máxima animación.

El trayecto de regreso se hará por la calle Provença hasta Aribau, conectando nuevamente con la calle París y la avenida de Sarrià hasta llegar otra vez a la Travessera de les Corts. La rúa finalizará en el punto de salida, frente al Spotify Camp Nou".