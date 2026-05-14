El requisito que piden para alquilar una habitación en Madrid es para ponerse las zapatillas y salir corriendo

Si quedaba algo por ver en el mundo de la vivienda y en el problema que hay en todo el país a la hora de encontrar pisos asequibles para alquilar, esto ya es casi de lo más surrealista. Un requisito que ha incluido un propietario que había puesto una habitación al mercado por 460 euros al mes en Madrid está dejando a todos locos.

"Se alquila una habitación individual desde abril 2026 y no para parejas, con mucha luz, amueblada, en zona muy segura, muy bien comunicada junto a la Plaza del Rey, en la calle de las Infantas al lado del metro de Banco de España y Gran Vía de Madrid. Muy céntrica, a 250 metros de la fuente de la Cibeles", así comienza el anuncio.

A partir de ahí se informa que todos las condiciones a cumplir son importantes, pero que la primera es la más importante. Esta no es otra que ser "corredor o corredora". "Si es así puedes escribir por WhatsApp o llamar, sino es así, te agradezco que busques otra habitación y dejes esta para aquellos que le gusta el running", se puede leer.

La justificación que da el autor del anuncio es la siguiente: "Para una convivencia más divertida entre compañeros de casa se premia al runner o corredor habitual que ya tenga un hábito de correr, de al menos dos o más días a la semana. Que le atraiga participar con otros corredores en eventos gratuitos como los que organizan Adidas, Asics, Brooks, Decathlon, Hyundai/GoFit o Saucony en Madrid".

"Que haya participado ya en carreras populares, le ilusione seguir participando y le encante un dorsal así como el ambientazo que se vive en las carreras. La casa se encuentra a tan sólo un kilómetro de la entrada de la Puerta de Alcalá que da acceso al Parque del Retiro, donde es tan apetecible entrenar para los que nos gusta el running o correr", se termina.

La conclusión y el resto de condiciones

Además, concluye con la conclusión de que "se desea facilitar la convivencia entre los que vivimos en la casa" y con esta afición común "todo se hace mucho más fácil para hacer planes juntos y con grupos gratuitos", ya que hasta añade que conoce más de 30 en Madrid.

Además, en el anuncio se informa que si no gusta correr, no contacten con ese piso. "Que hay muchas otras ofertas en Madrid, de viviendas donde les da igual, pero en esta se busca la alegría y chispa de los que somos runners o corredores", asegura el anuncio.

Las otras tres condiciones son no ser fumadores, no tener mascotas y no ser de organizar fiestas en casa.