El Barça gana LaLiga tras vencer al Real Madrid (2-0): estos son los 5 momentazos del Clásico

Golpe final del F.C. Barcelona a la LaLiga EA Sports, frente a su afición y en la cara de su máximo rival histórico, el Real Madrid (2-0). Este Clásico ha sido la guinda del pastel para demostrar que esta última semana Barça y Madrid han vivido en dos mundos diferentes.

Por un lado, la calma de los culés, la preparación de un equipo que tiene las ideas claras y un entrenador que lleva varios años formando un equipo al que ha sabido sacarle el máximo partido. Y sin dramas.

Por otro, el absoluto caos de una plantilla que no termina de congeniar y que ha dejado uno de los episodios más polémicos de su historia: a tres días del partido, el Real Madrid impuso una sanción económica de 500.000 euros a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni tras abrirles un expediente por una fuerte discusión y pelea en el vestuario después de un entrenamiento.

Cuando parecía que el drama ya había pasado, llegaba otro. Los merengues han rematado la semana con otra derrota, pero esta vez contra su máximo rival y viendo cómo han ganado LaLiga en su cara. Estos han sido los 5 momentazos del partido:

1. Lamine Yamal y Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo también es protagonista del partido desde la grada. El F.C Barcelona ha estrenado una camiseta con las iniciales "OR" de la cantante, como parte de una campaña de marketing con Spotify. Antes del partido se ha producido una de las imágenes de la jornada al conocer en persona a Lamine Yamal, la máxima estrella del equipo culé.

El extremo español se ha perdido el partido por una lesión en el bíceps femoral tras chutar un penalti en un partido contra el Celta de Vigo. Como consecuencia, se ha perdido lo que queda de temporada oficial, pero se recuperará antes de que inicie el codiciado Mundial. Lo cierto es que sus pocas ausencias no se han notado gracias a la increíble efectividad del banquillo de Flick. Hasta su lesión más reciente, solo se había perdido cinco partidos: Newcastle, Valencia, Getafe, Oviedo y Sevilla, siendo este último el único que los culés perdieron. Desde la lesión lo han ganado todo: Getafe, Osasuna y Real Madrid.

Olivia Rodrigo y Lamine Yamal. Getty Images

2. Minuto de silencio por el padre de Hansi Flick

Antes de que el Clásico arrancase en el Camp Nou se celebró un respetuoso minuto de silencio por el fallecimiento la pasada madrugada del padre de Hans-Dieter Flick, quien a pesar de su pérdida decidió estar frente al banquillo del F.C. Barcelona.

Hansi Flick, durante el minuto de silencio en el Camp Nou por el fallecimiento de su padre la pasada madrugada. Getty Images

3. El guante de Rashford

A falta de Raphinhas, buenos son los Rashford. No transcurría ni el minuto 10 de partido cuando Rüdiger cometió falta al llegar muy tarde al intentar arrebatarle el balón a Ferran Torres en el borde del área. Si por algo es conocido Marcus Rashford es por tener un guante en el pie derecho. Y así como lo ha demostrado tantas veces, el Camp Nou también ha sido testigo de uno de los goles de la jornada.

Golpeo directo y con cierto efecto que ha ido a la mismísima escuadra derecha de Courtois, por el palo corto, y rompía el marcador en menos de diez minutos. Rashford ha sabido llevar a sus espaldas todo el peso de la ausencia de Raphinha, uno de los jugadores más importantes del año para los culés y que volvió a jugar después de meses a los 60 minutos de partido, sustituyendo al propio Rashford.

Marchus Rashford marca el primer gol del partido en el minuto 7 del Clásico frente al Real Madrid. Getty Images

4. El tacón de Olmo

Antes de los 20 minutos, una buena jugada colectiva del Barça se sirvió como una jarra de agua helada para los merengues. Un buen desmarque de Dani Olmo y un mejor pase de tacón sirvió en bandeja el segundo gol del pie de Ferran Torres, que da un motivo más a Luis de la Fuente para que le seleccione con España para el Mundial de 2026.

Un 2-0 que dejaba al Madrid completamente anonadado y que ni siquiera había amagado todavía con crear algo de peligro, salvo un remate a puerta muy flojo de Vinicius.

Ferran Torres celebra con Pau Cubarsi el segundo gol del FC Barcelona en el Clásico frente al Real Madrid. Eric Alonso (Getty Images)

5. Las clásicas tanganas

A los cinco minutos de que arrancara la segunda parte, se produjo una 'tangana' entre los jugadores de Real Madrid y Barça. Se originó porque Raúl Asencio chutó un balón a pesar de escuchar claramente el silbato de Hernández Hernández por una falta previa. Dani Olmo se acercó y le empujó, a lo que se sumó Vinicius Junior para defender a su compañero.

El resto entró al trapo enseguida y terminó con Vinicius y Gavi, que no se pierden una, encarándose e intercambiando alguna que otra frase ininteligible, pero que les ha hecho calentarse cada vez más hasta que el colegiado ha conseguido poner calma y resolverlo con una tarjeta amarilla para Olmo y Asencio.

A falta de diez minutos y tras una falta de Fermín, Trent Alexander-Arnold inició otra pequeña tangana y, producto del enfado, empujó a Raphinha, que solo acudió en apoyo de su compañero y para apartar al inglés para que la discusión no fuera a más.

La tangana del clásico. Getty Images

Después de un doble golpe en menos de 20 minutos, el Barcelona no ha querido hacer sangre, pero ha tenido a los merengues justo donde querían y no les ha dado opción de intentar remontar, salvo el gol anulado a Bellingham por un claro fuera de juego.

El Real Madrid ha firmado una de sus peores temporadas en una de sus peores semanas al quedar, a falta de tres jornadas, a 14 puntos del Barcelona. Esta derrota, que escocerá unos días, servirá de punto de inflexión sobre cuál es el próximo paso a seguir en una institución deportiva que no se puede permitir otro año sin levantar uno de los grandes títulos. Ya lleva dos años consecutivos en blanco y es una clara consecuencia de que algo no está funcionando bien. Y para ganar una partida son necesarias todas las piezas. Incluída el rey.