'¿Y tú qué miras?' Con Alberto San Juan: "No entiendo que [el papa] no haya pronunciado la palabra abuso"
El actor y dramaturgo Alberto San Juan acaba de estrenar la película 'La luz' de Fernando Franco. Largometraje que aborda los abusos sexuales cometidos por parte de la Iglesia católica. A través del personaje de Manuel (interpretado por Alberto San Juan), un sacerdote muy apreciado en su parroquia donde su pasado amenaza con salir a la luz, mostrará y denunciará este tema. San Juan se reúne con Mariola Cubells para hablar de este film y para hacer el cuestionario '¿y tú que miras?'.