Taylor Swift gana un pulso a Donald Trump: elimina su música de sus vídeos

Se podría decir que si Donald Trump tiene una archienemiga en el mundo pop esa sería Taylor Swift. Así lo dejó ver claramente cuando tuiteó "odio a Taylor Swift" después de que la artista hiciese público su apoyo a la demócrata Kamala Harris en la última campaña presidencial.

A raíz de ahí las idas y venidas del presidente estadounidense con la artista se han incrementado. Trump tomó muchas de sus canciones como 22, usada por su nuera Lara Trump para pedir el voto por el republicano, o recientemente usó August, de su disco Folklore en un vídeo que ponía "mood because it's August and Donald Trump is your president" en el que aparecían el presidente y Melania viendo fuegos artificiales. "Seguro que a Taylor Swift le gusta que usemos esta canción", ironizaban.

Pero también ha sido víctima de montajes e imágenes generadas por IA de sus fans e incluso la propia artista pidiendo el voto por Trump o mostrando su apoyo. "¿Sabías que Taylor Swift escribió un álbum entero sobre el color del Partido Republicano?", decía otra publicación de TikTok, donde parafraseaban varias canciones de su disco Red.

Ahora todos estos vídeos han quedado en silencio. La plataforma ha eliminado la música de la artista de los posts del presidente de EEUU. Sin embargo, se desconoce si se debe a una medida de la propia plataforma o si la artista ha tomado medidas legales que hayan provocado este silencio repentino.

Eso sí, la decisión ha sido ampliamente celebrada por las swifties en redes sociales, que han visto justicia en que Trump deje de usar la música de la artista de forma irónica e incluso para ridiculizarla. A pesar de la supuesta "tregua" que tomó a la hora de desearle lo mejor el pasado año tras conocer su compromiso con Travis Kelce.

¿A qué se ha podido acoger Taylor Swift para que Trump retire su música?

El caso de Swift no es la única artista que se ha quejado del uso de su música por Trump y, aunque se ha convertido en la diana del pensamiento demócrata para el presidente estadounidense, otros nombres como Céline Dion, Beyoncé o The White Stripes han denunciado el uso de su música en mítines políticos y vídeos del republicano en redes sociales.

No obstante, estos dos espacios cuentan con una regulación distinta. En el caso de las redes, es similar al de cualquier campaña publicitaria ya sea de un político o de una marca o empresa.

"Al final no deja de ser como un anuncio, ya sea una marca comercial o un partido, y para cualquiera que quiera hacer un anuncio de campaña en televisión se da lo que se llama sincronización, que no te lo autoriza una entidad de gestión colectiva si no que lo gestionas tú independientemente y se llega a un acuerdo económico", explicaba en un reportaje de El HuffPost, Manuel López, experto en derecho musical y CEO de Sympathy for the lawyer.

Este supuesto incluiría también las canciones elegidas desde la biblioteca de TikTok e Instagram, estas cuentan con una legislación específica para usos lucrativos o empresariales.

Un precedente al caso de Swift, que podría haber pedido lo que se conoce como un strike un aviso por infringir los derechos de autor sin consentimiento, está en Eddy Grant y su sentencia favorable por el uso de Donald Trump de su canción Electric Avenue en 2020.

Mientras que Trump se aferraba a lo llamado fair use (uso justo) que recoge supuestos exentos de pago con fines educativos, informativos o de parodia, el equipo de Grant esgrimía un perjuicio tanto moral como económico al no estar recibiendo los beneficios de una sincronización. El juez finalmente le dio la razón al artista.

En el caso de Swift, el tiempo o el equipo de la propia artista dirá a qué se ha podido deber esta retirada de su música de los vídeos del presidente estadounidense.