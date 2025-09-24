Amenábar desvela qué le dijo en persona Pérez-Reverte tras ver una escena de Cervantes en 'El Cautivo'

Llegaron los invitados de este miércoles a El Hormiguero, ya anunciados la semana pasada: el director Alejandro Amenábar y el actor Julio Peña. Ambos están de celebración tras el estreno de El Cautivo, que ha generado cierta polémica en cierto sector que alegaba que retrataba a un "Cervantes gay".

Para Amenábar, esta película es su "gran punto de conexión". "Yo no he hecho películas sobre mí mismo, no he hecho películas autobiográficas realmente, nunca me he sentido llamado a hablar, a contar cómo el cine cambió mi vida", ha expresado en primera instancia.

"Pero la ficción, muy concretamente el cine, cambió mi vida, y ese es el punto que encontré de conexión con este personaje, por eso creo que, en el fondo, es mi película más personal y más autobiográfica", ha añadido el director.

Ha sido precisamente a partir de ese punto en el que ha desvelado qué le dijo el escritor Arturo Pérez-Reverte sobre una escena concreta de la película en la que aparecía Cervantes contándole una historia a toda una multitud.

"Me lo decía el otro día Pérez-Reverte, viendo la película... Esa imagen es lo que yo he hecho de niño con mis amigos, yo hacía exactamente lo mismo en el patio del colegio, les contaba a mis compañeros alguna película que había visto", ha relatado.

"Entonces, la ficción nos salva de muchísimas cosas. A mí, fundamentalmente, del aburrimiento, para evadirme, es el mejor vehículo: que me cuenten una buena historia", ha rematado. Pablo Motos también le ha preguntado por una película que le marcó mucho y al final Amenábar ha elegido Cinema Paradiso, pues se siente identificado con ella.

Por otro lado, a Julio Peña le marcó mucho Alien: El octavo pasajero. Fue clave para decidir cuando era pequeño que quería intentar ser actor en el futuro. "Me compré el DVD en una gasolinera y la vi en uno de estos aparatitos, me impactó bastante", ha rematado.