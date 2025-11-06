Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Ana Belén da un repaso histórico digno de enseñar en colegios y universidades tras la encuesta del CIS: "Mucha gente dio la vida"
Virales

Virales

Ana Belén da un repaso histórico digno de enseñar en colegios y universidades tras la encuesta del CIS: "Mucha gente dio la vida"

"Hay una cosa que creo que sí hemos hecho mal y ha sido la educación".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
La cantante Ana Belén, durante un concierto en Albacete.GETTY

La cantante y actriz Ana Belén, ganadora de un Premio Goya de Honor y unas de las caras más visibles durante la Transición, ha lanzado un potente mensaje digno de mostrarse en universidades y colegios tras la última encuesta del CIS, que refleja que una parte importante de la población española cree que los años del franquismo fueron "buenos o muy buenos".

En una entrevista en RNE, a Ana Belén le han preguntado si cree que peligran algunas de las cosas por las que lucharon durante el final del franquismo y la transición. Ella ha sido rotunda: "Peligrar no sé. Ahora, que hay que estar alerta, por supuesto. Porque hay discursos en este momento tan peligrosos y como tan frívolos, peligrosamente frívolos". 

"Y hay una cosa peor, que son las redes sociales, que amplifican tremendamente y horrorosamente todo esto y todo eso cala en la gente más joven que no sabe. Hay una cosa que creo que sí hemos hecho mal y ha sido la educación. La educación hacia nuestros chavalines, jóvenes...", se ha lamentado Ana Belén.

"No les hemos enseñado bien de dónde venimos, por qué estamos aquí, qué pasó antes, entonces viene cualquier cantamañanas de mala hostia y les da un discurso básico, elemental, pero que cala en estos chavales que están continuamente en las redes y eso es muy peligroso porque dan por descontado lo que tenemos. No lo des por descontado", ha avisado.

"Para esto que tenemos mucha gente dio la vida"

"Esto que tenemos, para esto que tenemos, mucha gente dio incluso la vida. Creo que esto tiene mucho que ver con el sistema de educación, que no se les ha enseñado bien la Historia reciente, además. ¿Pero cómo no les explicamos exactamente qué ha ocurrido? Es algo que debemos hacer un examen de conciencia", ha admitido. 

Según los datos del CIS, para el 21,3% de la población los años del franquismo fueron "buenos o muy buenos", un porcentaje que se va al 19% en el caso de los españoles más jóvenes. Bien es verdad que para el 65,5% los años de la dictadura fueron "malos o muy malos". El punto medio de lo "regular" es del 6,1%.

"Las cosas no vienen dadas"

Ana Belén ya había dejado claro en otras ocasiones que la época actual no tiene comparación en cuanto a libertades respecto a la transición o la dictadura. "Estamos mejor, estamos mejor de lo que yo recuerdo. Pero mucho mejor. Y qué suerte tiene la gente joven de no haber vivido esa época", dijo en una entrevista en RNE.

"Pero sí creo que es bueno que la gente joven que no lo ha vivido tengan idea de dónde venimos, de lo que hemos sido, de cómo ha luchado la gente del país para llegar aquí", resaltó

Ana Belén recordó que "cuando Franco muere, las cosas no vienen dadas" gracias a "los políticos en aquel momento": "Es porque la ciudadanía es la que iba empujando, iba por delante, iba consiguiendo cosas".

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 