Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Ayuso dice que Madrid parecía "un Sarajevo en guerra" y Pérez-Reverte le recuerda un par de cosas
Virales

Virales

Ayuso dice que Madrid parecía "un Sarajevo en guerra" y Pérez-Reverte le recuerda un par de cosas

El escritor conoció bien aquello.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
El escritor Arturo Pérez-Reverte e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.GETTY

El escritor Arturo Pérez-Reverte ha respondido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que ésta asegurase que la ciudad parecía el domingo "un Sarajevo en guerra" por las protestas pro-palestinas que provocaron la suspensión de la última etapa de La Vuelta a España.

"Muchos de los turistas que ayer tuvieron que salir corriendo por las calles de Madrid dando una imagen de un Sarajevo en guerra probablemente hoy en el aeropuerto se han encontrado encima con las kilométricas e incluso algunos habrán perdido sus aviones por la nefasta gestión que el Gobierno hace también en el aeropuerto", se quejó Ayuso en EsRadio.

Tras ello, numerosos usuarios han preguntado a Pérez-Reverte por su opinión sobre esas palabras, habida cuenta de que el escritor fue corresponsal en aquella zona durante la guerra. Y él ha sido claro.

"Veo que Díaz Ayuso @IdiazAyuso tiene muy poca idea de lo que fue Sarajevo. La lengua española está muy bien provista de términos adecuados, así que debería ser más cuidadosa con las hipérboles. Más que nada, por respeto a los Sarajevos y Gazas de verdad", ha escrito Reverte en la red social X.

En esas declaraciones, Ayuso también criticó que muchas personas se van a ir de la capital con la sensación de que es "un desastre" y de que es una ciudad en la que hay "inseguridad". Además, trasladó todo su apoyo a los judíos que viven en Madrid y a todos los israelíes que no son judíos y que viven en la región.

"Un deportista no es culpable de su gobierno, ni un artista, ni un empresario, sino por ejemplo Alcaraz no podría ir por el mundo. Imagínate si cada vez que nuestros deportistas tienen que pedir perdón por el mundo por tener este Gobierno, si empezáramos a boicotear el deporte, y todos los demás como lo están haciendo con la universidad, con tantas cosas, nos llevarían a los peores episodios del siglo XX, contra los judíos, contra Israel, pero también contra Occidente, y contra el Estado", dijo.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 