Ayuso dice que Madrid parecía "un Sarajevo en guerra" y Pérez-Reverte le recuerda un par de cosas

El escritor Arturo Pérez-Reverte ha respondido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que ésta asegurase que la ciudad parecía el domingo "un Sarajevo en guerra" por las protestas pro-palestinas que provocaron la suspensión de la última etapa de La Vuelta a España.

"Muchos de los turistas que ayer tuvieron que salir corriendo por las calles de Madrid dando una imagen de un Sarajevo en guerra probablemente hoy en el aeropuerto se han encontrado encima con las kilométricas e incluso algunos habrán perdido sus aviones por la nefasta gestión que el Gobierno hace también en el aeropuerto", se quejó Ayuso en EsRadio.

Tras ello, numerosos usuarios han preguntado a Pérez-Reverte por su opinión sobre esas palabras, habida cuenta de que el escritor fue corresponsal en aquella zona durante la guerra. Y él ha sido claro.

"Veo que Díaz Ayuso @IdiazAyuso tiene muy poca idea de lo que fue Sarajevo. La lengua española está muy bien provista de términos adecuados, así que debería ser más cuidadosa con las hipérboles. Más que nada, por respeto a los Sarajevos y Gazas de verdad", ha escrito Reverte en la red social X.

En esas declaraciones, Ayuso también criticó que muchas personas se van a ir de la capital con la sensación de que es "un desastre" y de que es una ciudad en la que hay "inseguridad". Además, trasladó todo su apoyo a los judíos que viven en Madrid y a todos los israelíes que no son judíos y que viven en la región.

"Un deportista no es culpable de su gobierno, ni un artista, ni un empresario, sino por ejemplo Alcaraz no podría ir por el mundo. Imagínate si cada vez que nuestros deportistas tienen que pedir perdón por el mundo por tener este Gobierno, si empezáramos a boicotear el deporte, y todos los demás como lo están haciendo con la universidad, con tantas cosas, nos llevarían a los peores episodios del siglo XX, contra los judíos, contra Israel, pero también contra Occidente, y contra el Estado", dijo.