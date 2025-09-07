Ayuso dice que las protestas en La Vuelta dan mala imagen y Nacho Duato provoca más revuelo que nunca con su respuesta 

El coreógrafo Nacho Duato ha provocado una multitud de reacciones con la contundente respuesta que ha dado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, después de que ésta se lamentase porque, según dice, las protestas de aficionados contra la presencia del equipo Israel-Premier Tech en La Vuelta a España están perjudicando la imagen del país.

"Estoy dando una vuelta por aquí, por Madrid, y no puedo aguantarme decir lo siguiente: acabo de ver en televisión a la señora Ayuso diciendo que España está dando muy mala imagen por boicotear la Vuelta ciclista en Asturias, en el País Vasco, que pobre ciclistas, que quizá vamos a acabar con sus carreras deportivas", ha empezado diciendo Duato en un vídeo que ha subido a Instagram

"¿Sabe quién da maña imagen, señora? Usted, que cuando se va a Nueva York, en lugar de ser una política como dios manda y hacerse una estatua enfrente de laa estatua de la libertad, del Metropolitan, se la hace con un peluche de King Kong, paleta, que tiene más muertos encima que la ETA. Es insoportable", ha afirmado Duato.

En sus declaraciones, Ayuso planteó: "¿Qué queda? Un país que, de manera violenta, ateta contra deportistas. Ha podido causarles graves daños a muchos de ellos, incluso lesiones que podría haber arruinado desde luego su temporada y no sé si su carrera. De manera violenta hemos tratado así a deportistas en nuestro país".

Precisamente en la etapa de este domingo una persona con una bandera palestina irrumpió de repente en la carretera, con caída posterior del español Javier Romo (Movistar Team), que enfadado por lo sucedido se fue a por esa persona, mientras que las fuerzas de seguridad tuvieron que reforzar de nuevo la seguridad en la llegada con un doble vallado.

Un manifestante propalestino fue detenido por la Policía Nacional en espacio vallado dispuesto en el tramo final en las calles de Monforte de Lemos.