Bob Pop da una respuesta para verla a Ayuso y a Almeida por todo lo que han dicho sobre Palestina

El escritor Bob Pop ha dado una respuesta muy contundente y muy en su estilo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, después de que estos hayan expresado su preocupación por la imagen se que se ha dado tras las protestas pro-palestinas en la Vuelta a España.

"Almeida y Ayuso están muy preocupados por la imagen que se está dando de la capital", le ha dicho Àngels Barceló en la Cadena Ser, a lo que Bob Pop ha respondido irónico: "Fíjate eh, pobres. Es que la gente está muy polarizada. La gente o bien lucha contra un genocidio o bien se lamenta porque han matado a un nazi".

"Entonces es que así no se puede. No se puede vivir con tanta polarización. Y pobre Almeida, que él quiere dar una imagen de una ciudad donde, pase lo que pase, no pasa nada porque solo hay ricos rebozándose en su dinero", ha dejado caer.

Bob Pop ha señalado que, para él, no es verdad que estemos en contra de toda violencia: "Porque estamos permitiendo que se ejerzan violencias cotidianas constantemente y no nos rebelamos contra ellas. Con lo cual en lo que estamos es contra la violencia contra los nuestros, cosa que me parece muy lógico. Pero cuidado con esto de 'hay que rechazar todo tipo de violencia'. Bueno, primer vamos a definir qué es violencia".

"Según Ayuso y Almeida en Madrid las manifestaciones fueron violencia, pero en ningún momento han condenado el genocidio de Gaza. Es más, el alcalde se permite el lujo de decir que él, como abogado del Estado, te dice que eso no es genocidio no sé por qué. Seguramente la violencia que está sucediendo en Gaza para ellos es legítima porque contiene toda una parte de xenofobia y racismo que ellos están manejando sobre todo de la mano del partido de ultraderecha con el que pretenden gobernar, que es Vox"; ha critico Bob Pop.

"Entonces, yo creo que el problema del PP es que es violencia contra los gazatíes, contra palestinos, contra personas que ellos, además, consideran terroristas. Igual que consideran borroka la manifestación del domingo", ha sentenciado.