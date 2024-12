Ayuso dice que ella no viviría en un lugar sin bares e Iñaki López da una respuesta sonada

El periodista Iñaki López ha dado una respuesta que está generando muchos comentarios a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, después de que ésta haya asegurado que ella no viviría en un lugar en el que no haya bares.

La dirigente 'popular' ha hecho esas declaraciones durante su intervención en los Premios LITO, que reconocen la excelencia del trabajo en sala de los bares, tabernas, restaurantes y cafeterías de la Comunidad de Madrid.

"Yo no viviría en un sitio donde no haya un bar y un restaurante", ha asegurado Ayuso antes de añadir: "Porque no hay casoplón que te de lo que da la gente. Y es de lo que se componen los bares, qué lugares, precisamente de gente y no siempre se tiene por qué frivolizar y se tiene que reducir simplemente al alcohol. Es mucho más de eso".

Tras ello, Iñaki López ha respondido en referencia a Miguel Ángel Rodríguez, director del Gabinete de Isabel Díaz Ayuso: "Y Miguel Ángel, menos".

Ayuso se ha mostrado a favor de los bares en múltiples ocasiones, una de las últimas como respuesta a una idea de la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz, quien afirmó que no le parece "razonable" que los restaurantes en España estén abiertos a la una de la madrugada.

"Es que somos diferentes. España tiene la mejor vida nocturna del mundo, con las calles llenas de vida y libertad. Y eso también da empleo", respondió Ayuso.

"Nos quieren puritanos, materialistas, socialistas, sin alma, sin luz y sin restaurantes porque les da la gana. Aburridos y en casa", agregó.