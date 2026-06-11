Luis Zahera se moja en el debate sobre si los famosos tienen que posicionarse políticamente

El actor Luis Zahera ha sido entrevistado en el podcast Código Ana, donde la política y portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, aborda junto a una persona algunos de los temas que son de interés popular, así como toca las preocupaciones de la ciudadanía.

En este último programa ha sido entrevistado Zahera, que ha hablado de su ideología política de izquierdas, ha vuelto a reconocer que es votante del BNG y ha asegurado que en su opinión sí que hay que posicionarse, aunque siempre con respeto y de forma educada.

"Hay un debate que le pasa a actores, actrices, directores y es que si un personaje público que tiene la posibilidad de hablar delante de los micros debe posicionarse, ¿tú como lo ves?", le ha preguntado la dirigente política.

Zahera ha confirmado que sí que hay que hacerlo: "Había un acomodador en Madrid que me decía que no me posicionara porque tenía que actuar para los rojos y para los azules. Era un hombre mayor, pero yo creo que hay que posicionarse, lo he dicho en muchas entrevistas, llevo votando toda la vida votando al BNG".

"Creo que hay que posicionarse e intentar conciliar el ser educados, llegar a todos los sitios y que todos nos llevamos bien con luchar contra lo de que ahora hay que ser de un bando a otro. Naturalmente que hay que ser de uno u otro, pero llevándose mínimamente bien ante esta confrontación", ha sentenciado Zahera, insistiendo en que él se describe como "un hombre de izquierdas".

Además, sobre todo lo que está ocurriendo en el mundo, ha comentado que "si hace 20 años dice que iba a suceder lo que está pasando ahora parecería ficción" y hasta lo ha ejemplificado que "si escuchas a Trump parece los malos de James Bond o de Marvel". "Ha llegado esta ola ultra que ya no me cabe en la cabeza", ha asegurado.

Zahera ha echado la vista atrás diciendo que el nació en 1966 bajo la dictadura: "Aún recuerdo a Franco en la praza do Obradoiro, aquella educación que viví yo, aquellas cosas terribles que sucedían con aquella dictadura, que todo eso esté de vuelta... Hablo con actores jóvenes, de 18 y 19 años que hablan de que con Franco estábamos cojunadamente...".

Sobre si hablan así de Franco porque no vivieron esa época, ha contestado que sí y que supone que son las redes. "No entiendo por qué le llaman 'desinformación'. A la mentira ahora se le llama 'desinformación'", ha sentenciado.