Bernardos pregunta a este joven pluriempleado por sus viajes y su respuesta provoca aplausos

El pasado sábado un joven pluriempleado, Joao Oliveira, respondió de forma muy tajante al economista Gonzalo Bernardos durante un intenso debate en el programa de laSexta Xplica.

La conversación giraba sobre la precariedad en la que viven hoy en días las personas más jóvenes hasta el punto de tener que compaginar varios trabajos para poder pagar el alquiler y cumplir con sus necesidades.

Oliveira, molesto por las palabras del economista, dio su opinión y habló de su propia experiencia: "Los jóvenes trabajamos, y yo estoy pluriempleado, para sobrevivir bien. Ahora bien, tengo la suerte de estar en un bar porque mi segundo trabajo es trasnochar para trabajar".

"Queremos trabajar. Hacemos el esfuerzo que siempre decís de que no nos esforzamos porque cuando yo era un cigoto la vida era diferente a la de ahora, ahora la vida está más cara", afirmó.

Entonces Bernardos le preguntó por los países a los que había viajado y que se los enumerara. "Yo viajo porque soy humano, tengo emociones y no tengo seguridad porque aunque ahorre igual no me puedo comprar una casa", le contestó el invitado al programa de Atresmedia.

El economista recordó que su primer viaje al extranjero fue cuando se casó. Ante estas palabras, el joven dejó una petición que fue muy aplaudida: "Cuando quieras invítame a tu casa, arréglame una habitación y me quedo ahí ahorrando durante un año".