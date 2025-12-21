Álvaro Patón, tras viajar a Brasil: "Lo de los coches no lo he visto en España en mi vida, pero aquí es legal"

El reconocido influencer español Álvaro Patón, que también ejerce de profesor en una escuela y ya recopila 1,3 millones de seguidores tan solo en TikTok, se ha ido de viaje por Brasil y tras pasar varios días allí ha contado algunas de las cosas que son ilegales en España, pero que, sin embargo, allí sí son legales (y peligrosas).

En un vídeo publicado recientemente (@alvaropatoon), que ha acumulado más de 390.000 visualizaciones y 30.000 'me gusta' en apenas 24 horas (y subiendo): "En España son ilegales, lo mires por donde lo mires, me guardo para el final una muy top". No ha revelado en qué parte de Brasil está, por lo que ha generado alguna que otra discrepancia en los comentarios.

Las ha enumerado según las experiencias que ha tenido en Brasil y lo primero que ha mencionado es que cualquier coche puede ir tintado completamente: "La parte de atrás, lo de delante... Yo en España no he visto un coche así en la vida, pero aquí es supernormal".

"Los coches van sin luces, pero sin luces, aquí no hay ITV ni nada, los llevan destrozados, incluso gente con el retrovisor destrozado, la policía ni te para, es completamente legal", ha dejado caer por lo que ha visto por las calles.

El alcohol en Brasil

Por lo que ha visto, "es completamente legal beber alcohol por la calle, a mí hasta un policía me paró, tú puedes beber donde quieras, en transporte público y en todo".

En cuanto a los comentarios, algunos no tienen muy claro que sea realmente así, por eso le han preguntado en qué parte de Brasil Está: "Cuando yo vivía allí hay unas cuantas cosas que no se puede". Por otro lado, el usuario Sero vivió una experiencia parecida: "Lo de los coches me pasó igual cuando fui a Paraguay y me impresionó muchísimo".