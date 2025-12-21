Ni corbatas ni perfumes: el texto exacto que debes escribir a la IA para que encuentre el regalo más personal de la Navidad

Cada vez la inteligencia artificial (IA) forma más parte de nuestras vidas, y si no es así, te tocará. Pero, al margen de lo laboral, está lo personal, en cómo te puede hacer la vida más fácil y ahorrarte tiempo, también ahora en Navidad, con algo que para algunos es un quebradero de cabeza: buscar y escoger regalos.

La IA más usada por goleada es ChatGPT, así que centrémonos en cómo puede hacerte de asesor de compras. Recuerda que esta IA puede ser y hacer lo que le pidas, cada vez con más precisión y eficacia. La clave es asignarle el rol y decirle en lenguaje natural, pero concisamente, qué necesitas. Resultado en este caso: una gran sonrisa del que reciba el regalo porque habrás (habrá) dado en el clavo. El receptor te lo atribuirá a ti, ventajas de la nueva era.

Pero si aun así no acabas de dar con la tecla o quieres asegurarte de afinar bien, Rashel Hariri fundadora y presentadora de She's Interesting, te enseña en este artículo de Bussiness Insider cómo hacerlo.

El prompt perfecto para el regalo perfecto

Rashel te lo pone aún más fácil y te da el prompt más exacto posible para lograr el mejor resultado centrado en las mujeres, aunque puedes sustituirlo por el colectivo o persona que quieras, definiéndolo en edad, gustos y aversiones, metas personales, dificultades actuales o qué valora más en su vida, además de detalles opcionales como colores favoritos o signo zodiacal. Dice así en su traducción:

"Actúa como un conserje personal de regalos y generador de ideas. Para cada persona que describa, crea un breve perfil de personalidad y recomienda ideas de regalos utilizando este marco de tres partes:

Regalos con un toque de lujo.

Regalos que estimulan el aprendizaje y la expansión mental.

Regalos de sistemas o de apoyo vital que facilitan la vida diaria durante todo el año.

Concéntrate en ayudarme a comprender lo que la persona valora, no solo lo que posee o sus intereses superficiales. Usa el perfil para sugerir regalos que se sientan intencionales, personales y ordenados.

Incluye ideas que:

Se sientan lujosas sin requerir un gran gasto.

Apoya el crecimiento a través del aprendizaje, el coaching o el desarrollo de habilidades.

Se ajusten a la persona en la que se está convirtiendo, no solo a la persona que ha sido.

Refleja las preferencias modernas de regalos entre las mujeres de alto rendimiento que prefieren el enriquecimiento y la facilidad al exceso. Prioriza ideas de regalos reflexivas, elevadas y únicas que hagan la vida más rica y significativa. Las recomendaciones deben ahorrar tiempo, reducir la sobrecarga y sentirse cuidadosamente seleccionada".

Lo que sí funciona para que no devuelvan tu regalo

A muchos les da igual, pero otros lo pasan mal cuando se enteran de que ese regalo comprado con tanta ilusión fue devuelto o cambiado por otro.

Pero Rashel ha hecho bien su trabajo y yendo más allá de la IA, para que uno mismo tenga claro lo mejor en este trance para unos y 'momentazo' para otros de comprar regalos.

A partir de conversaciones con mujeres de su entorno —y en particular con oyentes del pódcast centrado en experiencias femeninas— concluye que hay tres tipos de regalos que se valoran especialmente:

Pequeños lujos cotidianos sin grandes desembolsos, buscando objetos que elevan la experiencia diaria: una buena vela, una crema de calidad, una pieza bonita pero práctica. .

sin grandes desembolsos, buscando objetos que elevan la experiencia diaria: una buena vela, una crema de calidad, una pieza bonita pero práctica. . Regalos que expanden la mente : libros, cursos, experiencias culturales o herramientas para aprender algo nuevo.

: libros, cursos, experiencias culturales o herramientas para aprender algo nuevo. Regalos que facilitan el día a día, desde organizadores hasta pequeños gadgets útiles.

Cuanta más información relevante se aporta, mejores y menos genéricas son las sugerencias. La IA no sustituye la atención humana: la amplifica. Si no conoces bien a la persona, ChatGPT no hará milagros.