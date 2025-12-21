Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Silia, agricultora, se quedó en su pueblo para dedicarse a esta profesión: "Cultivar alimentos de todo el mundo y verlos desde el campo es mágico”
Una joven agricultora se ha vuelto viral tras promover la agricultura griega a través de sus redes sociales.

Silia Bakostergiou, joven agricola greiga.
Silia Bakostergiou, joven agricola greiga.

Silia Bakostergiou, una joven proveniente de una familia agrícola, suma más de 43.000 seguidores en Tiktok, 1.4 millones de ‘me gustas’ y lleva más de 1 millón de visualizaciones en algunos videos en la plataforma, exponiendo su amor y vocación por el campo a través de la red social.

Una joven entregada al campo

Como bien declara ella misma a los micrófonos de los medios griegos ERT y al programa "Perímetro" de ERT3, según publica EPT News: "Desde muy joven, en el campo, me introduje poco a poco en la maquinaria y ahora estudio en la Universidad Agrícola de Atenas para dar lo mejor de mí".

“El trabajo de agricultor es muy interesante. Cultivar alimentos de todo el mundo y verlos desde el campo hasta el mercado es mágico, y lo compartimos con el mundo. Es una pena que nuestros productos, de tan alta calidad y que cumplen estrictamente los estándares europeos, se estén helenizando y que estemos perdiendo lo que producimos con tanta pasión en Grecia”, complementa Bakostergiou.

Además, Silia se refiere a la connotación machista que tiene la industria socialmente. “Es cierto que es una profesión dominada por los hombres, pero las dificultades y penurias que impedían a las mujeres trabajar son cosa del pasado. Ahora se han automatizado muchas cosas y hoy tenemos otras dificultades y problemas más graves, como se ha escuchado durante todo este tiempo con las protestas agrícolas”, concluye la joven.

