Silia, agricultora, se quedó en su pueblo para dedicarse a esta profesión: "Cultivar alimentos de todo el mundo y verlos desde el campo es mágico”

Silia Bakostergiou, una joven proveniente de una familia agrícola, suma más de 43.000 seguidores en Tiktok, 1.4 millones de ‘me gustas’ y lleva más de 1 millón de visualizaciones en algunos videos en la plataforma, exponiendo su amor y vocación por el campo a través de la red social.

Una joven entregada al campo

Como bien declara ella misma a los micrófonos de los medios griegos ERT y al programa "Perímetro" de ERT3, según publica EPT News: "Desde muy joven, en el campo, me introduje poco a poco en la maquinaria y ahora estudio en la Universidad Agrícola de Atenas para dar lo mejor de mí".

“El trabajo de agricultor es muy interesante. Cultivar alimentos de todo el mundo y verlos desde el campo hasta el mercado es mágico, y lo compartimos con el mundo. Es una pena que nuestros productos, de tan alta calidad y que cumplen estrictamente los estándares europeos, se estén helenizando y que estemos perdiendo lo que producimos con tanta pasión en Grecia”, complementa Bakostergiou.

Además, Silia se refiere a la connotación machista que tiene la industria socialmente. “Es cierto que es una profesión dominada por los hombres, pero las dificultades y penurias que impedían a las mujeres trabajar son cosa del pasado. Ahora se han automatizado muchas cosas y hoy tenemos otras dificultades y problemas más graves, como se ha escuchado durante todo este tiempo con las protestas agrícolas”, concluye la joven.