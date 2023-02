El brevísimo comentario de Olona a esta imagen hace estallar Twitter: miles de reacciones muy rápido

La imagen de varios miembros de Vox con la que el partido ha anunciado la moción de censura que presentará contra Pedro Sánchez se ha convertido en un fenómeno viral, con miles y miles de reacciones de usuarios anónimos y de políticos, que no se han resistido a hacer observaciones a la foto.

En la instantánea en cuestión aparece Ramón Tamames, que ha aceptado ser el candidato del partido de Abascal, junto al propio líder del partido, al escritor Fernando Sánchez Dragó, y a otros dirigentes de la formación como Ignacio Garriga o Iván Espinosa de los Monteros.

Pero, de entre todas las reacciones, sobresale la de Macarena Olona, exdiputada de Vox, cuya observación está dando tanto o más que hablar que la propia foto. "A esta fotografía le falta algo", ha dejado caer.

A raíz de eso, algunos usuarios han interpretado que la exdiputada se refería a sí mismo, pero Olona ha aclarado en otro tuit: "Como veo algunos despistados en los comentarios, empieza por “M” y no soy yo. A ver si así lo adivinamos".

Como seguían los comentarios, ha añadido: "No me refiero al Modelo 347. Que seguís despistados. Tercer intento. Empieza por 'M' Sin nosotras no existiríais".

Olona hace referencia, obviamente, a que en la foto no aparece ninguna mujer, una circunstancia que ha generado multitud de comentarios.

Mientras, Tamames ha insistido en que el partido de Santiago Abascal le ha dado "absoluta libertad" para redactar el discurso que dará desde la tribuna del Congreso, "sin vetar nada".

Tamames ha evitado dar pistas sobre su intervención cuando se le ha cuestionado si Abascal le ha pedido que no hable de feminismo, del aborto o del modelo autonómico, entre otros temas. Desvelar lo que pronunciará en el Congreso sería --ha alegado-- "defraudar" a Vox, a los españoles y a los 350 diputados que representan la "soberanía nacional", si bien ha querido enfatizar: "Sin vetar nada".

Aun así, el candidato ha señalado en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, que lo fundamental es el "repaso" que con su discurso va a dar sobre la situación económica y social, además de sobre las relaciones exteriores de España, asunto que le interesa "mucho". "Y eso es una función para mí muy importante", ha resaltado.