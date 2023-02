Carla Antonelli desbarata con su respuesta este tuit de Beatriz Talegón y le llueven los 'me gusta'

Carla Antonelli, exdiputada del PSOE en la Asamblea de Madrid, ha respondido con toda crudeza a Beatriz Talegón, exsecretaria general de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas, tras un tuit que ésta le había dedicado.

Ha ocurrido después de que Talegón lanzase una pregunta en Twitter: "¿Cómo abordarías que llegase tu hijo a casa y te dijera que en el cole le han explicado que existen mujeres con pene y hombres con vagina?".

"¿Qué haríais si en el cole les empiezan a explicar así Ciencias Naturales? Y a los profes ¿qué haréis cuando os toque explicarlo?", ha añadido.

Tras las críticas, la propia Talegón ha replicado: "¿Dónde ves tú una falta de respeto a nadie? La cuestión es que quizás no entiendas que en la educación de los hijos, es importante no imponer cuestiones tan generadoras de debate social que están aún por conocer a fondo".

Y a raíz de todo ello, un usuario ha citado a Antonelli para decirle: "Oye, que está señorita dice que eres una infeliz por ser mujer...". La propia Talegón ha respondido intentando zanjar la polémica: "Qué poquito favor le haces tú a ninguna causa teniendo tan poca educación y tan mala leche".

"A Carla la conozco y respeto desde hace muchísimos años. Ella lo sabe. Y no, no pretendas generar guerras entre personas", ha añadido. Pero Antonelli ha intervenido tajante: "Y yo creía que te conocía a ti, que pavor, he tenido que leer el hilo dos veces y la ristra de respuestas compulsivas que has dejado, barbaridad y barbarie, señalamiento, odio y transfobia".

"No me interesa que me respetes a mi si no lo haces con todas las personas trans #Bye", ha rematado.