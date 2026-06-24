Carles Francino ve la comparecencia de Pedro Sánchez y se acuerda de Rocky Balboa: "Tendrá que estudiarse en las universidades"

La comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido analizada hasta la saciedad este miércoles por periodistas y expertos. Hay quienes ven a un líder derrotado y exhausto, mientras que otros destacan que se levantará haciendo gala de su capacidad de resistencia.

Carles Francino no ha querido ser menos, y se ha referido en La Ventana al ambiente político que rodea a Pedro Sánchez. El director del programa vespertino de la Cadena SER ha asegurado que el presidente del Gobierno le recuerda a un emblemático personaje cinematográfico: Rocky Balboa.

"Hace 50 años, exactamente 50 años, la historia de un boxeador al que daban hostias como panes pero que siempre conseguía levantarse se convirtió no solo en un taquillazo de cine, sino en símbolo del sufrimiento y la resistencia a toda costa", ha comenzado.

Esta idea, ha explicado, le ha venido a la cabeza tras ver y escuchar la comparecencia de Sánchez en el Congreso. Francino ha contado que ha tenido lo que algunos denominan el "efecto Rocky Balboa".

"Eso que ocurría en la película cuando estaba ya sangrando, tumefacto, hundido en la miseria, pero de repente sonaba una música… los espectadores se ponían automáticamente de su parte... Claro, eso era ficción… y no sé yo si puede ser trasladable a la vida real o a la política", ha apuntado el periodista de la Cadena SER.

"El proceso de deshumanización" de Pedro Sánchez

Al hilo de esto, Francino ha puesto sobre la mesa "el proceso de deshumanización que ha sufrido Pedro Sánchez": Al margen de opiniones sobre lo que hace bien, mal o regular, tendrá que estudiarse en las universidades porque no tiene precedentes".

Para el presentador de La Ventana, los ataques contra el presidente del Gobierno han sido tremendos, y se han producido "por tierra, mar y aire", dijo. De esta forma ha descrito lo que considera una presión que ha ido más allá de la crítica política habitual.

"Existe un partido en España que acumula muchísimos votos, que es el PA, el partido anti Sánchez", ha asegurado Francino, que cree que existe un movimiento muy amplio que va abiertamente en contra del líder del Ejecutivo.

Y a modo de cierre, Francino se ha dirigido directamente a los que esperaban que Sánchez hoy arrojase la toalla. "Si alguien esperaba que hoy mostrase en el Congreso algún signo de debilidad, como de tirar la toalla… no, yo creo que la cosa no va por ahí", ha sentenciado.