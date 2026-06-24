Pedro Sánchez defiende que la corrupción no es estructural en el PSOE y aleja el adelanto electoral: ¿qué crees que deberían hacer los socios?

El presidente del Gobierno comparece a petición propia para dar explicaciones sobre los casos de corrupción que afectan al PSOE

Pedro Sánchez ha protagonizado este miércoles una comparecencia en el Congreso de los Diputados en la que, a petición propia, ha hablado sobre los casos de corrupción que afectan al partido mayoritario en el Gobierno, al PSOE.

En su primera intervención, de cerca de media hora, Sánchez ha reducido a un caso puntual y concreto la corrupción que ha salpicado a la Secretaría de Organización de su partido (José Luis Ábalos ha sido condenado a 24 años de cárcel por el caso Mascarillas), ha defendido que las causas contra su hermano y contra su esposa están cimentadas con bulos y ha asegurado que sobre Zapatero no hay, por el momento, posibilidad de alcanzar ninguna conclusión.

Sánchez ha recibido la réplica de los grupos parlamentarios en el Congreso. Sumar y ERC han empleado términos especialmente duros: los socios del Gobierno (y de la investidura, contando a EH Bildu, Junts o el PNV) han incidido en que el presidente debe explicar que si va a seguir gobernando y "resistiendo" tiene que decir por qué. "Para qué". Junts y el PNV, de hecho, han ido más lejos al advertir que la mayoría del Gobierno ya no existe y, en palabras de Miriam Nogueras, "ningún pueblo debería morir por un solo hombre".

¿Qué deben hacer los partidos? ¿Mantener la confianza en el presidente del Gobierno? ¿Exigirle más medidas y más contundentes sobre los temas más acuciantes, como es la vivienda? ¿Instarle a dar un paso al lado? ¿Favorecer una moción de censura? ¿Plantear una moción de censura instrumental que suponga la convocatoria inmediatamente después de nuevas elecciones generales?

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Qué se ha escuchado en el Congreso este miércoles

Ahora el foco está precisamente en los distintos grupos parlamentarios del Congreso. El PP se niega por el momento a presentar una moción de censura. El propio portavoz popular, Alberto Núñez Feijóo, incidió esta semana en que "no va a "cometer ese error": "Si hubiésemos presentado una moción de censura en los últimos meses, en las últimas semanas, el señor Sánchez habría quedado revalidado por la Cámara".

Pese a ello, el líder popular ha insistido este miércoles en el Parlamento que por él se echaría inmediatamente este Gobierno precisamente con una moción, "hoy mismo", volviendo a dejar el balón a los socios y al resto de grupos políticos.

La presión sobre Sánchez y sobre el PSOE está por las nubes, y el propio presidente del Gobierno ha reconocido que en las próximas semanas y meses seguirá el "goteo" de noticias sobre actuaciones judiciales en las causas abiertas contra exmilitantes de su formación, recordando también el caso Leire. Por ello, desde El HuffPost te animamos a participar: ¿qué deberían hacer los grupos parlamentarios?