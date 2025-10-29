Crea un gran revuelo con este tuit sobre los madrileños y los boquerones sobre patatas: un detalle, el causante del problema

Una foto de unos boquerones en vinagre acompañado de patatas fritas onduladas y revuelo total y absoluto en X. Eso es lo que ha pasado en las últimas horas después de una publicación de la usuaria Flor de Ylang, que tiene más de 15.000 seguidores en su perfil.

"No quisiera yo polarizar España más de lo que ya está, pero mi marido (madrileño de adopción) me dice que en Madrid se comen los boquerones sobre una patata frita", ha comenzado diciendo la usuaria, que ha adjuntando una foto de una ración de boquerones junto a una patata frita ondulada.

Además, ha proseguido preguntando al resto de personas: "¿Me está vacilando? ¿En vuestras ciudades también?". A partir de aquí se han desatado las opiniones, que son para todos los gustos.

Hay algunos, muchos, que le han contestado que sí, pero que no lo hacen con onduladas y sí con las de churrería. "Y mojamos las patatas en el caldo. Pero ¡Ojo! Las tradicionales de las que se hacían de toda la vida en churrerías. Lo de usar las onduladas es una pilotada", ha contestado uno.

"Sí, pero no sobre onduladas", ha insistido un segundo. Otra tuitera ha apuntado la misma idea: "Si, pero se hace sobre patatas fritas de perol (las de los bares) no unas Matutano onduladas".

Un tuitero llamado Gonzalo ha sido el más firme en esta idea: "A ver, Mari Flor. Tu marido está en lo cierto y es un aperitivo clásico en Madrid y además riquísimo con una cañita bien fresquita. Pero tiene que ser sobre una patata de verdad, de las de fábrica de churros y patatas, no esa cosa industrial ondulada de paquete y que a lo peor tiene sabor a no sé qué" .

Como estas se han sucedido la mayoría de las respuestas, aunque también hay algunos que comentan que no lo han visto nunca y hasta han dado otras opciones que se usan en otros lugares de España, como la marinera murciana o la clásica gilda con aceitunas.

La reacción de la protagonista

Viendo la que se había liado en X con más de 1.000 respuestas en pocas horas y muchos mensajes comunes en los que se criticaba la patata elegida, Flor de Ylang ha tenido que poner un segundo tuit para zanjar el debate.

"Pido perdón a los madrileños, a España en general y a toda la humanidad por haber usado una ondulada en vez de una patata artesana de churrería tradicional fundada allá por 1920", ha escrito con ironía.

Además, ha añadido una segunda parte en la que también pedía perdón a su marido por haberle dicho que eso serían "guarrerías de piso de estudiantes".