Cuenta cómo una amiga suya de 25 años ha conseguido un sueldo anual de 50.000 euros: "Hay tres cosas que le han valido la diferencia de salario"

Únicamente el 5,6% de los españoles gana más de 50.000 euros al año, según la Estadística de los Declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) elaborada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Llegar a ese suelo es difícil, y hacerlo antes de los 30 años es casi un imposible.

Hay, sin embargo, personas que lo logran. La usuaria de TikTok @minervacherto ha contado cómo una amiga suya que tiene 25 años ha conseguido un sueldo de 50.000 euros al año.

"Los sueldos en España son una porquería, pero mi amiga ha conseguido un sueldo anual de 50.000 euros y me ha revelado que hay tres cosas que a ella le han significado la diferencia de sueldo cuando buscaba trabajo", empieza diciendo en una publicación en esa red social.

La primera clave: dominio total del inglés

La primera clave, según señala, es dominar el inglés a la perfección porque "las empresas que pagan bien son internacionales". "Por eso el inglés no es opcional. Ahora vas a alucinar. Mi amiga que cobra esto anualmente me confesó que las ofertas buenas, a las que ella postulaba para cobrar más, normalmente las buscaba y estaban redactadas en inglés", señala.

Dice que son"como filtros silenciosos" y avisa de que "obviamente la entrevista también la hacía en inglés".

Otra clave: estar en el sector adecuado

"También tienes que saber que hay sectores que pagan mucho mejor que otros. En el caso de ella, no os voy a decir la empresa para la que trabaja porque me va a matar, pero trabaja en una farmacéutica muy top y obviamente todos sabemos que no sólo es un sector en el que se remunera muy bien al personal, sino que también puedes tener micha trayectoria profesional a lo largo de tu carrera", subraya.

De hecho, según el informe de Farmaindustria basado en datos de la EPA (INE), el salario medio en la industria farmacéutica en 2023 fue de aproximadamente 45.720 euros brutos anuales, lo que es aproximadamente un 39% superior al promedio de la industria española y cerca de un 72% superior al promedio de la economía española.