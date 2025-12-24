Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Cuenta cómo una amiga suya de 25 años ha conseguido un sueldo anual de 50.000 euros: "Hay tres cosas que le han valido la diferencia de salario"
Virales
Virales

Cuenta cómo una amiga suya de 25 años ha conseguido un sueldo anual de 50.000 euros: "Hay tres cosas que le han valido la diferencia de salario"

Hay "filtros silenciosos". 

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
Una persona, con una calculadora.
Una persona, con una calculadora.Getty Images

Únicamente el 5,6% de los españoles gana más de 50.000 euros al año, según la Estadística de los Declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) elaborada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). Llegar a ese suelo es difícil, y hacerlo antes de los 30 años es casi un imposible.

Hay, sin embargo, personas que lo logran. La usuaria de TikTok @minervacherto ha contado cómo una amiga suya que tiene 25 años ha conseguido un sueldo de 50.000 euros al año.

"Los sueldos en España son una porquería, pero mi amiga ha conseguido un sueldo anual de 50.000 euros y me ha revelado que hay tres cosas que a ella le han significado la diferencia de sueldo cuando buscaba trabajo", empieza diciendo en una publicación en esa red social.

La primera clave: dominio total del inglés

La primera clave, según señala, es dominar el inglés a la perfección porque "las empresas que pagan bien son internacionales". "Por eso el inglés no es opcional. Ahora vas a alucinar. Mi amiga que cobra esto anualmente me confesó que las ofertas buenas, a las que ella postulaba para cobrar más, normalmente las buscaba y estaban redactadas en inglés", señala.

Dice que son"como filtros silenciosos" y avisa de que "obviamente la entrevista también la hacía en inglés".

Otra clave: estar en el sector adecuado 

"También tienes que saber que hay sectores que pagan mucho mejor que otros. En el caso de ella, no os voy a decir la empresa para la que trabaja porque me va a matar, pero trabaja en una farmacéutica muy top y obviamente todos sabemos que no sólo es un sector en el que se remunera muy bien al personal, sino que también puedes tener micha trayectoria profesional a lo largo de tu carrera", subraya. 

De hecho, según el informe de Farmaindustria basado en datos de la EPA (INE), el salario medio en la industria farmacéutica en 2023 fue de aproximadamente 45.720 euros brutos anuales, lo que es aproximadamente un 39% superior al promedio de la industria española y cerca de un 72% superior al promedio de la economía española.

Rodrigo Carretero
Rodrigo Carretero
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y he sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

EL HUFFPOST PARA PEOPLE'S DAILY ONLINE