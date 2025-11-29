Nández, joven español trabajando en Irlanda, sobre su sueldo por una semana de trabajo: "515 euros, que son más de 2.200 euros al mes"

La fuga de talento joven en España continúa creciendo ante un panorama que, para muchos, resulta desalentador. De hecho, España encabeza el desempleo juvenil en la Unión Europea con un paro juvenil que ronda el 25% según Datos Macro. Además, con unos salarios que, en numerosos casos, no permiten hacer frente al coste de la vida, cada vez más españoles optan por emigrar en busca de estabilidad económica.

Comprar una vivienda se ha convertido en una misión casi imposible y progresar profesionalmente sigue siendo un desafío. En ese contexto, la historia de Nández ––un joven español que decidió trasladarse a Irlanda–– ha llamado la atención por su gran sinceridad al hablar de cómo es vivir ahí.

En un vídeo publicado en TikTok, donde comparte su experiencia como emigrante, Nández (@nandecito) mostró su sueldo semanal trabajando 40 horas: “Acabo de cobrar y me estaba preguntando qué sentido tiene vivir en España”, comienza diciendo. Acto seguido revela la cifra que dan ganas de mudarse: 515 euros por semana, lo que se traduce en más de 2.200 euros mensuales.

Cobrando lo mínimo y sin experiencia

Lo más llamativo es que, según explica, cobra el salario mínimo legal en Irlanda y no tiene experiencia previa en un puesto cualificado: “Estoy cobrando lo mínimo, lo básico que puedes cobrar. Ahora dime tú en España en qué trabajo llegas a algo así sin experiencia y sin hacer ninguna locura”, reflexiona.

El joven admite que esta comparación le genera pena: “Qué sentido tiene vivir en España si no es por la familia, los amigos o el clima… Trabajando se gana más en casi cualquier país de Europa. En Irlanda la diferencia es enorme. Y si eres autónomo, no vamos ni a hablar de impuestos o alquileres en España”.

¿Cómo es vivir en Irlanda?

Ante la repercusión de su primer vídeo, Nández publicó una segunda grabación analizando los pros y contras de vivir en el país. En esta ocasión fue más matizado: “La verdad es que depende”, admite.

Entre los aspectos negativos, destaca dos fundamentales: "El clima es una mierda”, dice sin rodeos. La distancia de la familia y los amigos, algo que pesa emocionalmente. Sin embargo, señala que Irlanda es un destino ideal para quienes tienen prioridades distintas: “Si quieres mejorar tu inglés, crecer como persona, volverte más resolutivo o ahorrar para comprarte una casa o un coche, es una opción muy buena”.

Según explica, el ahorro en Irlanda puede ser muy superior al de España: “En un año puedes ahorrar 10.000 o 12.000 euros muy fácil”. “Si eres un obseso o una máquina, puedes llegar a ahorrar hasta 18.000 euros”, detalla.