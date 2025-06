Cuenta cuál es su plan estrella cuando viaja a un país desconocido: papel y boli

Un plan que a mí me gusta muchísimo hacer y es muy simple. Me he sentado en un banco y estoy en una calle que me parece bonita viendo literalmente a la gente local pasear.

En plan, cómo interactúan, escuchando el sonido de los coches, la risa... No sé, tío, me encanta. Estoy en silencio, observando a la gente y pensando en mis cosas y aquí estoy sentada.

Os prometo que es un plan que cuando llego nueva a un sitio me encanta hacer porque como que me hace sentirme parte del momento.

No sé explicarlo, pero mola mucho recomiendo que lo hagáis, cojáis un café, una bebida, algo... y os pongáis así tranquilitos en un sitio a observar el silencio es terapia, besitos.