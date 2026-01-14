Pedro Ruiz utiliza una metáfora climática para pronunciarse sobre lo de Julio Iglesias

Pedro Rui opina sobre la denuncia contra Julio Iglesias: "En la privacidad de una habitación suceden cosas".

No son pocos los que han opinado tras conocer la denuncia contra Julio Iglesias, quien presuntamente habría cometidos agresiones sexuales a dos ex trabajadoras de sus mansiones en el Caribe.

La información, desvelada por elDiario.es y Univisión, ha trascendido todas las esferas de la vida pública. Uno de los últimos en pronunciarse ha sido el presentador y escritor Pedro Ruiz, quien ha utilizado una curiosa metáfora climática para definir la situación del artista español.

"El huracán que se cierne sobre Julio Iglesias no es ligero", ha dicho en su cuenta de X, donde suele escribir sobre asuntos de actualidad en clave nacional e internacional. Asimismo, Pedro Ruiz ha asegurado que ahora "es momento de respetar las denuncias y esperar firmezas".

Pero el comunicador no se ha limitado a estas breves palabras. Además de opinar en X, Pedro Ruiz también ha publicado un video en TikTok, donde amplía su parecer sobre esta cuestión.

"En la privacidad de una habitación suceden cosas"

Haciendo un llamamiento a la prudencia, Pedro Ruiz ha señalado que "en la privacidad de una habitación suceden cosas que sólo conocen los protagonistas". Asimismo, ha añadido que estas situaciones pueden ser "apasionadas, disfrutadas, forzadas, consentidas o interesadas".

Según Pedro Ruiz, "cuando se cierra esa puerta, el exterior no se entera de nada de lo que ocurre allí", mostrando al mismo tiempo su apoyo a las denunciantes. "Estoy a favor de las que se sienten forzadas, utilizadas o amenazadas", ha subrayado el televisivo.

Su defensa hacia las supuestas víctimas de Julio Iglesias no ha impedido que también se muestre "a favor de la presunción de inocencia de cualquier persona de esa habitación mientras no quede claro lo contrario".

De esta forma, para Pedro Ruiz es prioritario aplicar la prudencia. "Procede pues, en mi opinión, la serenidad, la búsqueda de la justicia y el castigo proporcional de los hechos que fueran punibles o de la absolución, si lo contrario no se prueba".

El comunicador ha pedido "respeto y prudencia", y ha dejado un mensaje final en forma de posdata: "No tengo relación ni continua ni íntima con Julio Iglesias ni su entorno".