Juan del Val necesita solo tres palabras para definir lo que dijo Ayuso sobre lo de Julio Iglesias

Las informaciones desveladas sobre las presuntas agresiones sexuales cometidas por Julio Iglesias están dando mucho de lo que hablar. Este martes El Hormiguero abordó la noticia en su mesa de actualidad, en la que intervino Juan del Val, reciente Premio Planeta.

El escritor y guionista se refirió al mensaje en X de Isabel Díaz Ayuso, quien tras la petición de Más Madrid de retirar la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a Julio Iglesias, aseguró que "las mujeres violadas están en Irán".

La controvertida respuesta de la líder del PP fue muy comentada durante la jornada de ayer. Y el programa de Pablo Motos se hizo eco de ello. Al hilo de esto, Juan del Val no dejó pasar la ocasión para opinar sobre las palabras de Isabel Díaz Ayuso.

"Lo de Ayuso me parece lamentable. ¿En serio esa frase se puede decir?", se preguntó el colaborador de El Hormiguero, quien también criticó las declaraciones de Santiago Abascal.

"Luego, para rematar, llega Abascal y dice que esto es un complot del Gobierno para que no se hable de los casos de corrupción. ¿En qué manos estamos?", señaló sobre la opinión del líder de Vox.

Feijóo se desmarca de Ayuso, que no rectifica

Tras las polémicas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso sobre el escándalo de Julio Iglesias, Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a desmarcarse de la presidenta de la Comunidad de Madrid que continúa sin rectificar.

El presidente del Partido Popular ha concedido una entrevista este martes a El programa de Ana Rosa, donde ha asegurado estar "muy, muy sorprendido". "Creo que debemos dejar de especular y centrarnos en esa investigación para saber qué es lo que hay de verdad", ha dicho Feijóo en Telecinco.

"Hay un sentimiento de sorpresa y también de responsabilidad para que se investigue. Es mi posición desde el primer instante. Yo no le oculto mi absoluta sorpresa", ha subrayado a Ana Rosa Quintana.