Cuenta lo que le ha pasado en una cafetería de especialidad y se arma el debate

La tuitera @_filosofi_ ha contado a través de su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, lo que le ha pasado al ir a una cafetería de especialidad y pedir un café con leche.

"Quise comprar un café con leche y me dijeron: ¿flat white o latte?. Y yo dije: café con leche. Y me dijeron: no hacemos eso acá. ¿Doble shot de espresso o uno?", ha comenzado relatando la tuitera.

"No, así tipo mitad y mitad, qué se yo, café con leche. Y me dicen que en este establecimiento se siguen las normas del barista", ha explicado la usuaria en su tuit, el cual ha alcanzado ya más de 3,5 millones de visualizaciones y 114.000 me gustas.

"El 'no hacemos eso acá' me mató porque literalmente sí haces eso. Tiene café y tiene leche y nada más. Es café con leche con un nombre en inglés", ha censurado la usuaria, quien no daba crédito a la situación.

Una situación que ha vivido más de un usuario: "La última vez que compré en un 'café de especialidad' me hicieron 6 preguntas, SEIS. Pedí un cortado y me hicieron SEIS PREGUNTAS para hacerme un cortado".

Como no podía ser de otra manera, la curiosa anécdota ha despertado un acalorado debate en la red social, en la que se han confrontado distintos puntos de vista sobre estas modernas cafeterías que cada vez son más comunes.

"Repetid conmigo: el 'café de especialidad' no solo es una estafa para aspiracionistas a la clase media, sino que además es café malo", han comentado algunos de los usuarios de la red social.

En cambio, otros han defendido estas técnicas: "Si vas a una cafetería de especialidad van a explicarte cómo trabajan el café ahí, no existe el café con leche (pedí un latte si querés eso) dejen de llorar".