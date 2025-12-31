David Uclés crea una lista con las peores frases del año y esta de Ayuso gana por goleada

El escritor David Uclés, autor de la exitosa novela La península de las casas vacías, ha estado este miércoles en El Faro, de la Cadena SER. Allí ha hecho un repaso a 2025, año de su consagración como una de las voces más destacadas de la literatura española.

Lejos de limitarse a hablar únicamente en clave cultural, David Uclés ha manifestado su opinión en cuestiones políticas de actualidad. Durante este año ha denunciado las que para él son grandes injusticias, como hizo cuando le entregaron el Premio Hombre del Año en Literatura, que concluyó con un sentido homenaje al fallecido Robe Iniesta, creador y alma máter de Extremoduro.

Una de sus grandes reivindicaciones ha sido a favor de la vivienda, criticando a políticas como la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso: "He vendido 300.000 ejemplares y en Madrid solo puedo comprar un zulo sin ventanas", dijo recientemente tras recoger otro premio.

En esta ocasión, David Uclés también se ha referido a Isabel Díaz Ayuso recogiendo una de las frases más polémicas que ha pronunciado este año. El escritor jienense presentó en El Faro una lista "para que la marquemos como referencia de lo que no hay que hacer y que mejoremos como sociedad".

En esta lista destaca una pronunciada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, que para Uclés, es "la peor afirmación de todo el año". "Annie Ernaux, si lo escuchara —Premio Nobel francesa— se caería al suelo desmayada", aseguró en el programa de la SER. "Es la de Ayuso diciendo literalmente —ojo, no está nada tergiversado—: 'Váyanse a otro lado a abortar'", ha apuntado.

También tiene para Abascal

Isabel Díaz Ayuso no ha sido la única política en la lista particular de afirmaciones dañinas que ha creado David Uclés. El autor de La península de las casas vacías también se ha referido a una que pronunció Santiago Abascal el pasado mes de agosto. "Ese barco de negreros hay que confiscarlo y hundirlo", dijo entonces el líder de Vox.

Sobre ello ha opinado David Uclés en El Faro, situando esta afirmación como otra de las peores de 2025. "El primero es el de Abascal diciendo que sueña con el hundimiento del barco Open Arms. No voy ni siquiera a describir lo que me produce esa afirmación, que el oyente llegue a la conclusión que quiera", ha señalado.