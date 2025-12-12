Preguntan a Luis Tosar por las palabras de David Uclés sobre las cunetas y su respuesta es para exhibirla en los colegios

El actor Luis Tosar, ganador de tres Premios Goya, se ha hecho viral en los últimos días por sus palabras sobre los jóvenes de ultraderecha que añoran la dictadura franquista. "Me produce mucho dolor escuchar a chavalitos de 14 o 15 años reivindicando la figura de Franco", dijo en una entrevista en 3CatRadio. Ahora, en una entrevista concedida a El Mundo, el actor gallego reflexiona sobre la memoria histórica y la deuda pendiente con las víctimas de la guerra civil.

En este sentido, y preguntado por la reflexión que hizo David Uclés, autor de La península de las casas vacías, sobre convertir las cunetas en lugares sagrados, señala que sacar los restos de las víctimas de la guerra civil debería ser algo "humanitario". "No lo llego a entender del todo. Ese empeño por impedir que se haga algo que no parece tan complicado", apunta.

Para el actor gallego, "exhumar los restos de familiares es algo que tiene que ver con la humanidad y con la convivencia armónica". Luis Tosar cree que llegar a un consenso en este aspecto "costaría tan poco" y que simplemente se trataría de "convivir con un poco de paz". Al hilo de esto se pregunta: "¿Qué cuesta sacar a la gene de las cunetas y enterrarla dignamente para que los familiares puedan vivir tranquilos?".

No te pierdas lo mejor de 'EL HUFPOST ESPAÑA' 👉 Únete totalmente gratis a nuestra comunidad para recibir más contenidos destacados de El HuffPost cada vez que leas noticias en tu móvil.

"Estamos viviendo un tiempo muy extraño"

Luis Tosar ha sido muy claro a la hora de opinar sobre un asunto sobre el que existen aún muchas discrepancias en la sociedad española. El crecimiento de la ultraderecha y su calado entre la población joven es uno de los temas que más preocupan al intérprete. "No sé si identifican que es la misma persona, que este señor sometió a este país a 40 años de sufrimiento, oscuridad, retraso con respecto al entorno y que provocó muchas muertes. Me parece terrible", dijo en 3CatRadio.

En esta misma entrevista, dejó un recado a la clase política que no condena este periodo: "Me parece terrible que por puro rédito político haya mucha gente trabajando para que esto siga ocurriendo así, es muy triste lo que está ocurriendo en este país, la verdad".