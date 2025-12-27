Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
David Uclés hace su resumen de cómo ha sido 2025 y dice que esta frase de Ayuso es la "más dañina del año político"
Virales
Virales

David Uclés hace su resumen de cómo ha sido 2025 y dice que esta frase de Ayuso es la "más dañina del año político"

La pronunció la presidenta madrileña el pasado mes de octubre.

Sergio Coto
Sergio Coto
El escritor David Uclés y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, manos a la obra.
El escritor David Uclés y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, manos a la obra.Getty Images

El escritor, músico y dibujante David Uclés, Premio Andalucía de la Crítica, Premio Dulce Chacón de Narrativa Española y Premio Andalucía de las Letras de 2025, ha dejado un extenso análisis sobre cómo ha sido el año 2025 para España, con palo incluido para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En una columna de opinión publicada en La Vanguardia este sábado, ha reconocido que este año que termina la próxima semana ha sido "un año trágico, uno triste". "Y que la sensación es general y compartida por muchos", ha defendido.

"El primer golpe nos lo dio Errejón –en quien algo más que en el resto confiaba–, y fue seguido por los de Koldo y Ábalos, tan cercanos al presidente que aumentó mi desconfianza habitual ante la élite política", ha contado.

David Uclés ha confesado que "frente a la sombra cada vez más tupida del fascismo, que la izquierda y el centro se tambaleen me da pánico". "A estos casos les siguió una escena estremecedora: la reunión en Madrid de Abascal, Orbán, Le Pen, Salvini, Wilders… Titiriteros de masas furibundas. Y, poco después de esta oscura reunión, nos cegó simbólicamente el apagón y nos dejó una gran sensación de vulnerabilidad como sociedad", ha razonado.

El escritor ha recordado los fuertes incendios de este verano en España, pero también "lo sucedido en Torre Pacheco". "Hombres, mayoritariamente, armados con machetes buscando a inmigrantes para, según clamaban, matarlos. Para mí, un antes y un después en cuanto a lo que puede llegar a suceder en este país como nos descuidemos", ha reconocido.

Pero también se ha hecho eco de lo que dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Asamblea de Madrid. "Y llegó el otoño y no fue bálsamo. Despertó una tormenta que parecía ya extinta: Almeida asegurando la existencia del síndrome postaborto y Ayuso gritando en la Asamblea la frase más dañina de todo el año político, el dardo más afilado, cruento y de otra época: '¡Váyanse a otro lado a abortar!'", ha defendido.

"'Y también a tratarnos contra el cáncer”, le faltó añadir, pues semanas después salieron a la luz los vergonzosos retrasos de más de dos años en el diagnóstico de cáncer de mama por parte del Gobierno andaluz, sentencia de muerte para muchas mujeres, y las grabaciones en las que gerentes de hospitales concertados modificaban las listas de espera para cobrar más", ha añadido.

David Uclés ha terminado su resumen, criticando que Juan Carlos I, "desde su exilio en Abu Dabi, nos trae, sin vergüenza alguna, unas memorias que titula Reconciliación". "A ver con qué cara os comparto yo ahora mi propósito de año nuevo: intentar ver el vaso medio lleno. En fin. Feliz año", ha sentenciado.

Sergio Coto
Sergio Coto
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de actualidad, tecnología y economía en HuffPost España. Me interesa explicar, con un lenguaje claro y directo, los temas que marcan la vida de la gente: desde la política monetaria hasta el último avance en inteligencia artificial.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a cubrir los grandes movimientos de la industria tecnológica: desde los nuevos lanzamientos de smartphones y dispositivos inteligentes al avance de la inteligencia artificial, sin perder de vista la estrategia de las principales compañías del sector.

 

También sigo de cerca la economía europea y estadounidense con la mirada centrada en las decisiones que afectan directamente a nuestro bolsillo: desde los aranceles de Donald Trump a las políticas de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Mi objetivo es desentrañar todos estos datos para explicar qué supone en tú día a día y cómo pueden repercutir en problemas como la crisis de vivienda en España.

 

Pero eso no es todo amigos. Además, estoy atento a la actualidad nacional e internacional, tanto política como social, y abordo los temas virales que marcan la conversación pública, siempre con un enfoque riguroso pero también cercano y desenfadado.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid y estudié Periodismo en la Universidad Complutense. Antes de incorporarme a HuffPost en 2022, trabajé en 20 Minutos, pasé por la redacción de El Mundo y el departamento de comunicación de Bankinter, fui redactor y community manager en LaSexta, me especialicé en la cobertura de la pandemia en ElPlural.com y ejercí como corresponsal parlamentario en la Asamblea de Madrid.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA PEOPLE'S DAILY ONLINE