David Uclés hace su resumen de cómo ha sido 2025 y dice que esta frase de Ayuso es la "más dañina del año político"

El escritor, músico y dibujante David Uclés, Premio Andalucía de la Crítica, Premio Dulce Chacón de Narrativa Española y Premio Andalucía de las Letras de 2025, ha dejado un extenso análisis sobre cómo ha sido el año 2025 para España, con palo incluido para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En una columna de opinión publicada en La Vanguardia este sábado, ha reconocido que este año que termina la próxima semana ha sido "un año trágico, uno triste". "Y que la sensación es general y compartida por muchos", ha defendido.

"El primer golpe nos lo dio Errejón –en quien algo más que en el resto confiaba–, y fue seguido por los de Koldo y Ábalos, tan cercanos al presidente que aumentó mi desconfianza habitual ante la élite política", ha contado.

David Uclés ha confesado que "frente a la sombra cada vez más tupida del fascismo, que la izquierda y el centro se tambaleen me da pánico". "A estos casos les siguió una escena estremecedora: la reunión en Madrid de Abascal, Orbán, Le Pen, Salvini, Wilders… Titiriteros de masas furibundas. Y, poco después de esta oscura reunión, nos cegó simbólicamente el apagón y nos dejó una gran sensación de vulnerabilidad como sociedad", ha razonado.

El escritor ha recordado los fuertes incendios de este verano en España, pero también "lo sucedido en Torre Pacheco". "Hombres, mayoritariamente, armados con machetes buscando a inmigrantes para, según clamaban, matarlos. Para mí, un antes y un después en cuanto a lo que puede llegar a suceder en este país como nos descuidemos", ha reconocido.

Pero también se ha hecho eco de lo que dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la Asamblea de Madrid. "Y llegó el otoño y no fue bálsamo. Despertó una tormenta que parecía ya extinta: Almeida asegurando la existencia del síndrome postaborto y Ayuso gritando en la Asamblea la frase más dañina de todo el año político, el dardo más afilado, cruento y de otra época: '¡Váyanse a otro lado a abortar!'", ha defendido.

"'Y también a tratarnos contra el cáncer”, le faltó añadir, pues semanas después salieron a la luz los vergonzosos retrasos de más de dos años en el diagnóstico de cáncer de mama por parte del Gobierno andaluz, sentencia de muerte para muchas mujeres, y las grabaciones en las que gerentes de hospitales concertados modificaban las listas de espera para cobrar más", ha añadido.

David Uclés ha terminado su resumen, criticando que Juan Carlos I, "desde su exilio en Abu Dabi, nos trae, sin vergüenza alguna, unas memorias que titula Reconciliación". "A ver con qué cara os comparto yo ahora mi propósito de año nuevo: intentar ver el vaso medio lleno. En fin. Feliz año", ha sentenciado.