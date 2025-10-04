Deja una advertencia en la caja de los frutos secos del bar: a muchos sorprende que haya tenido que llegar a ese punto

Los frutos secos son una institución en España. Millones de bares de todo el país, los más generosos, ponen de tapa con las bebidas de este producto que tiene tantos fans como detractores.

Aunque pueda parecer que no, los frutos secos, sobre todo los que van un paquete mezclados de distintos tipos, pueden ser un foco de enfrentamientos, tal y como se puede ver en el este bar.

"No vale escoger ni espulgar (sic). Lo que toque te tocó", reza el cartel colocado en una gran caja de frutos secos variados, de esos en los que hay garbanzos, pasas, cacahuetes y otros alimentos indeterminados.

Como siempre en estos casos el cartel ha dado mucho que hablar por la prohibición de removerlos para encontrar el adecuado. Muchos han comentado que, al final, lo que suele ocurrir con este tipo de productos es que, cuando se va a terminar, el cubo acaba siendo una caja donde sólo quedan pasas y garbanzos torrados.

Y ojo a los comentarios en cuestión. Una de las cosas llamativas que tiene esta historia es que, por ejemplo, en cada comunidad autónoma hay una forma distinta de llamar a la tapa de frutos secos.

"No sé quién es el terrorista que incluyó los garbanzos y las pasas en los paquetes de rebujos, no digo gazpacho porque ya no me iba entender casi nadie...", dice en la red social de Elon Musk.

Y ojo que salen los fans de las pasas: "Y yo que busco las pasas". "Yo me casé con la persona que se come las pasas", comentan.

"Espero que sea expurgar porque como tengáis pulgas o piojos no veas que faena", "Y porque no tendréis el plátano frito ese" y "Si no se puede expurgar, ¿dónde está la gracia?", son otros de los mensajes que se pueden leer en X.