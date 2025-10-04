Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Deja una advertencia en la caja de los frutos secos del bar: a muchos sorprende que haya tenido que llegar a ese punto
Virales

Virales

Deja una advertencia en la caja de los frutos secos del bar: a muchos sorprende que haya tenido que llegar a ese punto

La mayoría está en contra. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Tuit de @ManuelSantande1@ManuelSantande1

Los frutos secos son una institución en España. Millones de bares de todo el país, los más generosos, ponen de tapa con las bebidas de este producto que tiene tantos fans como detractores. 

Aunque pueda parecer que no, los frutos secos, sobre todo los que van un paquete mezclados de distintos tipos, pueden ser un foco de enfrentamientos, tal y como se puede ver en el este bar. 

"No vale escoger ni espulgar (sic). Lo que toque te tocó", reza el cartel colocado en una gran caja de frutos secos variados, de esos en los que hay garbanzos, pasas, cacahuetes y otros alimentos indeterminados. 

Como siempre en estos casos el cartel ha dado mucho que hablar por la prohibición de removerlos para encontrar el adecuado. Muchos han comentado que, al final, lo que suele ocurrir con este tipo de productos es que, cuando se va a terminar, el cubo acaba siendo una caja donde sólo quedan pasas y garbanzos torrados. 

Y ojo a los comentarios en cuestión. Una de las cosas llamativas que tiene esta historia es que, por ejemplo, en cada comunidad autónoma hay una forma distinta de llamar a la tapa de frutos secos. 

"No sé quién es el terrorista que incluyó los garbanzos y las pasas en los paquetes de rebujos, no digo gazpacho porque ya no me iba entender casi nadie...", dice en la red social de Elon Musk. 

Y ojo que salen los fans de las pasas: "Y yo que busco las pasas". "Yo me casé con la persona que se come las pasas", comentan. 

EL HUFFPOST PARA INSTITUTO PULEVA DE NUTRICIÓN

"Espero que sea expurgar porque como tengáis pulgas o piojos no veas que faena", "Y porque no tendréis el plátano frito ese" y "Si no se puede expurgar, ¿dónde está la gracia?", son otros de los mensajes que se pueden leer en X. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 