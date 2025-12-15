Rosalía saca el florete en el videoclip de 'La perla': un comienzo que engaña y una estética alejada de 'Lux'

La revolución formada con Lux, cuarto disco de Rosalía, no termina. Del show de Callao, que no salió como esperaba, a su bizcocho de 14 kilates, pasando por el lanzamiento de su gira o su entrevista en el programa de Jimmy Fallon en Estados Unidos con actuación incluida. Todo lo que hace y dice Rosalía interesa, pero más todavía cuando lanza canciones y videoclips.

El 27 de octubre de 2025 publicó Berghain, su primer single y videoclip de su esperado álbum, donde utilizó el alemán, una de las trece lenguas interpretadas en este disco. Y precisamente este videoclip generó numerosas teorías sobre lo que quería o no quería decir Rosalía.

Menos de dos meses después, concretamente a las 18:00 horas del lunes 15 de octubre de 2025, ha salido a la luz el segundo videoclip de Lux, el de La perla. Teniendo en cuenta que es uno de los temas más promocionados por la artista en esta nueva etapa, era evidente que tenía que ser esta canción que interpreta junto al trío Yahritza y su Esencia la que diera el salto al vídeo.

Un videoclip sorprendente

En el videoclip podemos ver a Rosalía vestida con un traje de esgrima y con un florete. Teniendo en cuenta que La perla está lleno de dardos hacia uno o varios ex de la cantante, ha escogido un look y una ambientación perfectos para ponerse delante de la cámara y cantar 'La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial'.

Pero de repente todo cambia, y el total white se desvanece para mostrarnos a una Rosalía montada en un Lamborghini, fumando y con un outfit urbano. Aquí se ven más ecos de Motomami que de la espiritualidad que emana Lux. También podemos verla patinando sobre hielo y paseando con dos perros. De Yahritza y su Esencia no hay ni rastro.