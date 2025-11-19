El actor palestino Motaz Malhees deja una frase sobre cómo ven ellos a España que es para estar muy orgullosos 

Los actores palestinos Saja Kilani y Motaz Malhees visitaron este martes La Revuelta, el programa de David Broncano en TVE. Ambos acudieron para presentar su nuevo trabajo, La voz de Hind, con el que están arrasando al ser, por ejemplo, una película candidata a los Oscar o ganadora del Premio del Público en el Festival de San Sebastián con la puntuación más alta de la historia del certamen.

La entrevista estuvo cargada de emoción por todo lo que está ocurriendo en Palestina. "Para ellos esta película está teniendo mucho éxito, pero también está aflorando una gran cantidad de emociones por lo que se está viviendo en su país", describió el presentador del espacio.

Tras mostrar el trailer, ambos actores se llevaron un aplauso de un minuto por parte del público, que se puso en pie y dejó una de las ovaciones más potentes de la historia del programa. El propio Broncano también se sumó.

"Supongo que esto os pasará en cada parte del mundo porque la gente no solo empatiza con la película, si no también con lo que hay detrás de la película porque es un sitio real", le dijo el cómico. "Sí, pero España es un sitio especial", le contestó Malhees, mientras Kilani hasta reconocía que se mudaría a España con un sincero "me quiero mover aquí".

El elogio a España

Broncano entonces comentó cómo está viviendo la población española todo lo que está pasando y les felicitó por su trabajo.

"Es verdad que es un orgullo, hay una gran parte de la sociedad que se solidariza con lo que está pasando en Palestina y no tengo mucho que decir, solo daros mi felicitación por la película y apoyaros", les afirmó el presentador.

De nuevo, Malhees quiso destacar el papel que ha tenido España a la hora de ser uno de los estados que han liderado la defensa del pueblo palestino y que han condenado los ataques israelíes: "Sois los más valientes. Debería mencionar algo que realmente nos pasa a los palestinos y es que os vemos como los más valientes de occidente".