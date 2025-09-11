El chef José Andrés se dirige directamente a Yolanda Díaz para decirle todo esto

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha estado en Más de uno, el programa de Carlos Alsina en Onda Cero, para hablar de la derrota en la votación de la reducción de la jornada laboral, que no salió adelante tras votar en contra PP, Vox y Junts.

En medio de la entrevista con Alsina, el cocinero José Andrés, galardonado con el princesa de Asturias de la Concordia por su labor con su ONG World Central Kitchen, le ha mandado un mensaje citando a la ministra y al programa.

"¿Cómo vamos a reducir la jornada laboral cuando los negocios, desde bares hasta fábricas no encuentran trabajadores para cubrir puestos de trabajo?", le ha espetado el chef.

Y ha apostillado por último: "Mientras tenemos un paro elevado y una España que envejece? Bajemos el paro hasta el 4%, reforma migratoria y luego ya rebajaremos la jornada laboral…".

En el programa de Alsina, Yolanda Díaz ha afirmado que este ha sido uno de los debates más enriquecedores de la legislatura por las posturas que allí se defendieron durante más de cuatro horas.

"La batalla sobre la reducción de la jornada laboral está ganada en la calle. No hay marcha atrás. Los votantes del PP quieren esta medida", ha afirmado la ministra en la entrevista. "Es el debate que, por fin, España tiene que dar", ha apostillado Díaz.

De hecho le ha recordado al presentador que su empresa aprobó hace unos meses la jornada de 35 horas "y no se ha muerto la empresa ni nada semejante": "Hemos hablado de la modernización de las empresas de nuestro país, de las pequeñas empresas".

"La política es lo que vimos ayer, bueno Vox... pero como vieron ustedes no respondí a Vox, una ristra de insultos como viene siendo habitual, pero creo que el debate que dio el PP, el PNV, que dio todo el mundo es lo que hay que hacer en nuestro país", ha afirmado.