Hace un regalo por cortesía a una clienta y el mensaje que le manda ésta al recibirlo es ya el colmo de la mala educación

Dice el refrán que de bien nacidos es ser agradecido, pero esa es una máxima que no siempre se cumple. Y hay casos más sangrantes que otros.

Entre los que no son de recibo está el que ha compartido en la red social Threads complementos_adria, que ha publicado el mensaje que le envió una clienta al recibir un regalo que le había hecho por cortesía.

"Os pongo en situación. Yo cuando envío un producto a una clienta, es decir cuando me hacen una compra, siempre envío algún detalle de regalo. Un llavero, unos pendientes, una pulsera. Algo así, en agradecimiento por la compra", explica.

"Pues hoy recibí este mensaje. 🙄. Me he quedado 😳. ¿Qué te parece?", pregunta junto al mensaje, en el que la señora se quejaba porque no le gustaba el regalo.

"Ya recibí el paquete. Me gustó mucho el bolso. Gracias. Lo único que el llavero no me gusta el color nada. Para la otra mejor pregúntame", decía la mujer.

En las respuestas, algunos usuarios le dan ideas de qué podría hacer ahora. "Puedes ponerle algo como 'uhh el llavero no era para ti, se ha confundido de otro pedido, ya que no te gusta ¿podrías mandarlo nuevamente para acá?", dice uno.

"La otra mejor no le mandes nada, mejor déjalo para clientes que hacen muchas compras y que lo han hecho varias veces. Porque puede ser q después abusen", propone otro.